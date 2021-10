Vittoria, ammissione al voto per i soggetti fiduciario-quarantena da Covid

Attualità

Vittoria - Ammissione al voto per i soggetti in isolamento fiduciario/quarantena da Covid 19: avviso dell’Ufficio elettorale. L’ufficio elettorale rende noto che i soggetti in isolamento fiduciario/quarantena per Covid 19 possono chiedere entro giovedì 7 ottobre l’ammissione al voto per le amministrative del 10/11 ottobre. Il modulo di richiesta, scaricabile dal sito internet del Comune di Vittoria: www.comunevittoria.gov.it, va compilato in ogni sua parte e fatto pervenire, insieme alla documentazione sanitaria, via mail al seguente indirizzo: ufficio.elettorale@comunevittoria.gov.itPer qualunque ulteriore informazione telefonare ai numeri: 0932 514375.Inoltre, per le elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio del 24 e 25 ottobre la sede delle sezioni nn.18,19,21 è stata trasferita dall’istituto Professionale “G. Marconi” di via Como, all’istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” in via Como 449/A.

