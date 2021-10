Compra un Gratta e Vinci Miliardario Maxi e vince e 5 milioni di euro

Sicilia

Un Gratta e Vinci fortunato è stato acquistato oggi a Catania. Il fortunato ha portato a casa una vincita da 5 milioni di euro. Il biglietto fortunato è stato acquistato nella rivendita tabacchi n° 41 di via Penninello 8, una traversa della centralissima via Etnea. Il fortunato vincitore ha acquistato un tagliando Miliardario Maxi. Numero fortunato il 48 che ha consentito di vincere qualcosa come 5 milioni di euro con una giocata da 20 euro. Come sempre quando ci sono vincite record scatta il top secret sull'identità del vincitore. Questa è la seconda vincita record ovvero da 5 milioni registrata in pochi giorni in Italia. Lo scorso 30 settembre un altro fortunato giocatone con un semplice tagliando del "Gratta e Vinci - Il Milionario" da 20 euro ha vinto 5 milioni di euro. E' accaduto a Ortacesus, poco più di 800 abitanti nella provincia del Sud Sardegna, dove è scattata subito la caccia al fortunato vincitore che ha voluto ringraziare il titolare del bar, dove è stato venduto il tagliando, con un biglietto trovato sotto la serranda dell'esercizio pubblico all'ingresso del paese.Il titolare del bar Pink Point, Vittorio Sollai, ha immediatamente annunciato la vincita con un post su Facebook complimentandosi con il nuovo milionario

