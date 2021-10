Politica

Giuseppe Conte a Vittoria in piazza del Popolo

Vittoria - Giuseppe Conte la prossima settimana sarà a Vittoria. L'ex premier il 7 ottobre sarà in piazza del Popolo alle ore 20 per chiudere la campagna elettorale di Piero Gurrieri, il candidato del Movimento Cinque Stelle in città. A renderlo noto lo stesso Gurrieri che dichiara: "Vittoria ha il diritto di riprendersi quella centralità sulla scena regionale e nazionale che compete alla sua gente, uscendo dall'isolamento cui è stata condannata da classi politiche miop ed egoiste e da leaders che hanno pensato, più che all'interesse generale, alle proprie carriere personali. Giuseppe Conte è una garanzia, e con lui è una realtà l'idea di una Città moderna, europea, capace di coniugare legalità e sviluppo e di valorizzare i suoi talenti e le sue tante eccellenze. Siamo certi che la stragrande maggioranza dei Vittoriesi e degli Scoglittiesi hanno compreso che questo è il momento della svolta, e non di guardare ad un passato che ci ha portati al disastro e allo scioglimento per mafia che questa Città non meritava".

