Giorgia Meloni a Vittoria: "polpetta avvelenata prima del voto" Giorgia Meloni a Vittoria: "polpetta avvelenata prima del voto"

l video diffuso da Fanpage è “una polpetta avvelenata a pochi giorni dal voto amministrativo”. Queste le parole dette da Giorgia Meloni oggi a Vittoria, a margine della manifestazione elettorale di Fdi a sostegno del candidato a Sindaco Salvo Sallemi, con riferimento all’inchiesta su presunti fondi neri e simpatie nazifasciste che riguardano Fratelli d’Italia a Milano: “Tre anni di giornalista infiltrato - aggiunge - per mandare in onda 10 minuti di video nell'ultimo giorno di campagna elettorale e sulle pagine dei giornali nel giorno del silenzio, in uno Stato di diritto non sarebbe mai accaduto. Continuo a chiedere al direttore di Fanpage le oltre 100 ore di girato per capire come si comportano i miei dirigenti. "Sono giorni intensi, entusiasmanti, carichi di passione" le parole di Salvo Sallemi candidato per il centro destra alle elezioni comunali a Vittoria il prossimo 10 ottobre. "Questa campagna elettorale mi sta facendo capire ancora meglio cosa significhi essere vittoriesi.Mi sta facendo capire quanto orgoglio abbia la nostra comunità che si sbraccia, che si alza quando ancora è buio, che lavora nonostante le difficoltà. Una grande comunità che vuole rialzarsi. Io e la mia squadra vogliamo rappresentare proprio questa città che lotta e che lavora". La pioggia di oggi non ci ha fermati. Non ci ha fermati mai nulla, siamo andati sempre avanti con la testa alta e con l’orgoglio delle nostre idee.

