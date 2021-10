Moda e spettacolo

Taormina, Makù Wild Couture presenta la nuova collezione di Foulard Taormina, Makù Wild Couture presenta la nuova collezione di Foulard

Con l’elegante cornice di sfondo dell’Isola Bella di Taormina è stata presentata la nuova collezione del brand Makù Wild Couture. Una serata coronata da ospiti d’eccezione presso lo Splendid Hotel Taormina quali la presentatrice Ambra Lombardo e il maestro, stilista, Alviero Martini con la collezione ALV Andare Lontano Viaggiando e la presentazione della sua biografia. Interamente disegnati a mano da Francesca Mertoli e prodotti a Como nella patria della seta Italiana, i prodotti Makù prendono ispirazione dal mondo della natura selvaggia, felina e tropicale. “Ogni foulard diventa un pezzo unico da indossare e collezionare. Le stampe animalier e gli animali selvatici sono elementi distintivi dei nostri foulard che possono essere portati attorno al collo, come cintura, fascia, top o turbante.” Dichiara la giovane stilista Francesca Mertoli. Francesca Mertoli è un’illustratrice, amante dell’arte, della moda, dell’animalier e della natura, lavora per il mondo del Fashion Design e della comunicazione. Co-fondatrice di una agenzia pubblicitaria, Plan Studios e di un hair boutique, Narciso Rosso. Le sue creazioni digitali vengono commissionate da aziende e professionisti provenienti da ogni parte del mondo, Italia, Dubai, Mosca e Londra. Nel 2020 ha ideato il brand Makù Wild Couture.Come vengono prodotti gli esclusivi foulard Makù?Ogni disegno e ogni stampa ha una storia unica al suo interno che nasce dall’ispirazione dell’artista. Una volta realizzati ed approvati i bozzetti su carta, la stampa finale viene ridisegnata e digitalizzata per la produzione in seta a Como. I Foulard Makù sono prodotti in twill di pura seta di eccezionale qualità, orlati a mano presentano una texture brillante, sofisticata e leggera. Le dimensioni 90x90 cm, richiedono 4 km di filo di seta per la loro realizzazione, un percorso produttivo certificato, made in Italy e sostenibile per la natura. Ognuno di essi è disegnato e progettato pensando a come potrà essere indossato. Secondo questa logica, in base alla scelta di indosso verranno messe in evidenza parti del foulard e disegni sempre differenti. Sarà un pò come avere più accessori in uno, un accessorio dallo stile eterno nel tempo e nella moda, da sfruttare per ogni occasione! In fine aggiunge Francesca. " Non mi piace parlare di Makù al singolare, è vero la promotrice e disegnatrice sono io, ma Makù è un mondo fatto di tantissime persone che hanno lavorato e tutt’ora continuano a lavorare con me. In primis il mio fedele compagno, socio e fidanzato Delfo Messina, figura fondamentale sempre pronto a sostenermi oltre che occuparsi della gestione del marketing e degli eventi. Giusi Mertoli, mia sorella, nonché stimata make up artist a livello mondiale. L’hair stylist Emanuele Toscano medaglia d’oro a livello nazionale e lo staff Narciso Rosso.Francesco Pagano brillante e paziente web developer, i fotografi e video maker, Emily Gallè, Emilio Messina, ed infine le mie splendide modelle. Inoltre un ringraziamento speciale va a Steven Torrisi, per avermi dato l’opportunità di sfilare insieme al maestro Alviero Martini.”

Con l’elegante cornice di sfondo dell’Isola Bella di Taormina è stata presentata la nuova collezione del brand Makù Wild Couture. Una serata coronata da ospiti d’eccezione presso lo Splendid Hotel Taormina quali la presentatrice Ambra Lombardo e il maestro, stilista, Alviero Martini con la collezione ALV Andare Lontano Viaggiando e la presentazione della sua biografia. Interamente disegnati a mano da Francesca Mertoli e prodotti a Como nella patria della seta Italiana, i prodotti Makù prendono ispirazione dal mondo della natura selvaggia, felina e tropicale. “Ogni foulard diventa un pezzo unico da indossare e collezionare. Le stampe animalier e gli animali selvatici sono elementi distintivi dei nostri foulard che possono essere portati attorno al collo, come cintura, fascia, top o turbante.” Dichiara la giovane stilista Francesca Mertoli. Francesca Mertoli è un’illustratrice, amante dell’arte, della moda, dell’animalier e della natura, lavora per il mondo del Fashion Design e della comunicazione. Co-fondatrice di una agenzia pubblicitaria, Plan Studios e di un hair boutique, Narciso Rosso. Le sue creazioni digitali vengono commissionate da aziende e professionisti provenienti da ogni parte del mondo, Italia, Dubai, Mosca e Londra. Nel 2020 ha ideato il brand Makù Wild Couture. Come vengono prodotti gli esclusivi foulard Makù?

Ogni disegno e ogni stampa ha una storia unica al suo interno che nasce dall’ispirazione dell’artista. Una volta realizzati ed approvati i bozzetti su carta, la stampa finale viene ridisegnata e digitalizzata per la produzione in seta a Como. I Foulard Makù sono prodotti in twill di pura seta di eccezionale qualità, orlati a mano presentano una texture brillante, sofisticata e leggera. Le dimensioni 90x90 cm, richiedono 4 km di filo di seta per la loro realizzazione, un percorso produttivo certificato, made in Italy e sostenibile per la natura. Ognuno di essi è disegnato e progettato pensando a come potrà essere indossato. Secondo questa logica, in base alla scelta di indosso verranno messe in evidenza parti del foulard e disegni sempre differenti. Sarà un pò come avere più accessori in uno, un accessorio dallo stile eterno nel tempo e nella moda, da sfruttare per ogni occasione! In fine aggiunge Francesca. " Non mi piace parlare di Makù al singolare, è vero la promotrice e disegnatrice sono io, ma Makù è un mondo fatto di tantissime persone che hanno lavorato e tutt’ora continuano a lavorare con me. In primis il mio fedele compagno, socio e fidanzato Delfo Messina, figura fondamentale sempre pronto a sostenermi oltre che occuparsi della gestione del marketing e degli eventi. Giusi Mertoli, mia sorella, nonché stimata make up artist a livello mondiale. L’hair stylist Emanuele Toscano medaglia d’oro a livello nazionale e lo staff Narciso Rosso. Francesco Pagano brillante e paziente web developer, i fotografi e video maker, Emily Gallè, Emilio Messina, ed infine le mie splendide modelle. Inoltre un ringraziamento speciale va a Steven Torrisi, per avermi dato l’opportunità di sfilare insieme al maestro Alviero Martini.”