Gianna Nannini interpretata da Francesca Alotta: è Fenomenale VIDEO

Gianna Nannini interpretata da Francesca Alotta a Tale e quale show con il brano "Fenomenale" è stata strepitosa. La cantante Francesca Alotto si è calata nei panni della cantate Gianna Nannini in modo fantastico. L'esibizione si è tenuta ieri sera per la terza puntata dell’1 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Mario Giordano” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. La Alotta ce l’ha messa veramente tutta e ha raggiunto un’ottima somiglianza fisica e nel graffiato, ma il timbro originale della Alotta non poteva avvicinarsi completamente a quello della Nannini nemmeno con sforzi immensi. Quindi bene così, promossa. Ecco il video dell'esibizione di Francesca Alotta che interpreta Gianna Nannini a questo link nella pagina Raiplay dedicata al programma, clicca qui

