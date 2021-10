La morte del figlio di Zamparini: forse ischemia. Il papÃ : Ã¨ una tragedia infinita

Italia

La morte del figlio di Zamparini: forse ischemia. Il papà: è una tragedia infinita La morte del figlio di Zamparini: forse ischemia. Il papà: è una tragedia infinita

Armando Zamparini, figlio di Maurizio Zamparini ex apresidente del Palermo Calcio, è morto a Londra per un malore improvviso, forse un'ischemia. La nota dei legali: «Si è spento nel suo appartamento». Il giovane era l'ultimo nato in casa Zamparini, l'unico figlio del secondo matrimonio e si trovava in Inghilterra per ragioni di studio. Armandino, così lo chiamavano a Palermo, quando suo padre era patron della squadra di calcio andava spesso in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento. Armando Zamparini, figlio dell'ex presidente del Palermo Calcio Maurizio e della sua compagna Laura Giordani. Il 23enne è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Mayfair, nella capitale inglese. Sono in corso indagini da parte della polizia britannica per stabilire la causa del decesso.I legali della famiglia: "Si è spento serenamente" "Armando si è spento serenamente nel suo appartamento a Mayfair", sottolineano in una nota i legali della famiglia Zamparini. "Al concludersi di tutte le formalità amministrative - prosegue la nota dello studio legale di Londra - Armando sarà riportato in Italia dai suoi genitori e lì sepolto. La famiglia non rilascerà ulteriori dichiarazioni, ma esprime gratitudine per le condoglianze ricevute e chiede gentilmente che la propria privacy venga rispettata mentre piangono la scomparsa del loro unico figlio". "Armandino è morto proprio il giorno prima che iniziasse a lavorare in una grande azienda, qui a Londra", racconta tra le lacrime Maurizio Zamparini al telefono con Repubblica. Imprenditore veneto e spesso esplosivo, 80 anni, ex presidente del Palermo e adesso padre distrutto."Gli avevo mandato un messaggio giovedì, il giorno prima: 'In bocca al lupo!'. Ma non ho mai ricevuto risposta. Perché Armandino l'altro ieri è morto. È una tragedia infinita".

Armando Zamparini, figlio di Maurizio Zamparini ex apresidente del Palermo Calcio, è morto a Londra per un malore improvviso, forse un'ischemia. La nota dei legali: «Si è spento nel suo appartamento». Il giovane era l'ultimo nato in casa Zamparini, l'unico figlio del secondo matrimonio e si trovava in Inghilterra per ragioni di studio. Armandino, così lo chiamavano a Palermo, quando suo padre era patron della squadra di calcio andava spesso in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento. Armando Zamparini, figlio dell'ex presidente del Palermo Calcio Maurizio e della sua compagna Laura Giordani. Il 23enne è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Mayfair, nella capitale inglese. Sono in corso indagini da parte della polizia britannica per stabilire la causa del decesso. I legali della famiglia: "Si è spento serenamente" "Armando si è spento serenamente nel suo appartamento a Mayfair", sottolineano in una nota i legali della famiglia Zamparini. "Al concludersi di tutte le formalità amministrative - prosegue la nota dello studio legale di Londra - Armando sarà riportato in Italia dai suoi genitori e lì sepolto. La famiglia non rilascerà ulteriori dichiarazioni, ma esprime gratitudine per le condoglianze ricevute e chiede gentilmente che la propria privacy venga rispettata mentre piangono la scomparsa del loro unico figlio". "Armandino è morto proprio il giorno prima che iniziasse a lavorare in una grande azienda, qui a Londra", racconta tra le lacrime Maurizio Zamparini al telefono con Repubblica. Imprenditore veneto e spesso esplosivo, 80 anni, ex presidente del Palermo e adesso padre distrutto. "Gli avevo mandato un messaggio giovedì, il giorno prima: 'In bocca al lupo!'. Ma non ho mai ricevuto risposta. Perché Armandino l'altro ieri è morto. È una tragedia infinita".