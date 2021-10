Marina Graziani a Ragusa: l'ex velina di Striscia la notizia

Attualità

Ragusa - La showgirl Marina Graziani a spasso per Ragusa. L'ex velina della famosa trasmissione televisiva in onda su Canale 5 ovvero Striscia La notizia ha postato alcune foto fatte oggi in alcuni palazzi storici di Ragusa. Al momento la nota showgirl non ha lasciato trapelare il motivo della sua visita in città se per vacanze o per lavoro. Marina Graziani (nata ad Imperia, 21 febbraio 1977) ha esordito nel mondo televisivo nel 1996 come Velina di Striscia la notizia per 3 stagioni consecutive. Dopo l'esordio a Striscia la notizia, ho condotto vari programmi televisivi tra i quali Fuego, Wozzup, Donnavventura, Giffoni Film Festival, Sbaraglio, Tele Promozioni e sono stata ospite in molte trasmissioni RAI e MEDIASET.Nel 2003 ha partecipato al film di Vincenzo Salemme Ho visto le stelle. Oltre a queste esperienze Marina Graziani è stata scelta per varie campagne pubblicitarie.

