Moda e spettacolo

Deborah Iurato? ha chiesto Amendola e Ilary Blasi va in tilt: come? Deborah Iurato? ha chiesto Amendola e Ilary Blasi va in tilt: come?

Deborah Iurato? ha chiesto Amendola ieri sera a Star in Star e lary Blasi è andata in tilt. La reazione della Blasi che ha lasciato chiaramente intendere di non avere la più pallida idea di chi si stesse parlando ha scatenato tantissimi commenti sui social. A mettere in imbarazzo Ilary Blasi, in modo del tutto inconsapevole, è stato Claudio Amendola, giurato del programma assieme ad Andrea Pucci e Marcella Bella. Dopo l’esibizione della maschera di Lady Gaga, i tre ‘esaminatori’ chiamati a dare un giudizio e a indovinare chi si celi dietro ai travestimenti hanno cercato di risalire all’identità di colei che sta vestendo nello show i panni della newyorkese. Ebbene, Amendola, con l’aiutino che ha svelato che l’artista è un’isolana, ha azzardato il nome di Deborah Iurato mandando in tilt la moglie di Francesco Totti, la quale ha avuto una reazione che ha lasciato chiaramente intendere di non avere la più pallida idea di chi si stesse parlando.“Deborah Iurato?“, ha chiesto Amendola, rivolgendosi alla Blasi la quale ha strabuzzato gli occhi, replicando con uno smarrito: “Come?”. Qualche secondo di imbarazzo che ha provato a risolvere Marcella Bella la quale ha tentato di intervenire per levare d’impicco la conduttrice romana. Ma a sua volta è incappata in un qui pro quo. “Claudio, non puoi fare una domanda a Lady Gaga, non ti può rispondere“, ha detto Marcella Bella. A quel punto l’attore ha chiarito che il quesito era stato fatto a Ilary. “Io c’ho il vuoto cosmico”, si è affrettata a dire ‘lady Totti’ in riferimento all’identità della maschera di Lady Gaga. In realtà il vuoto cosmico lo ha pure avuto su Deborah Iurato. Il fatto è stato prontamente notato da diversi telespettatori che su Twitter hanno provveduto a rimarcare la vicenda, sghignazzando.Ma chi è Deborah Iurato?Deborah Iurato (Ragusa, 21 novembre 1991) è una cantautrice italiana, vincitrice della tredicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nata e cresciuta a Ragusa, qui formatasi sotto la guida del maestro Giuseppe Arezzo, ha esordito nel 2014 nel talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo la tredicesima edizione. Nello stesso periodo ha debuttato con il suo primo EP, intitolato anch'esso Deborah Iurato e che ha raggiunto la seconda posizione della classifica italiana degli album, oltre ad essere stato certificato disco di platino dalla FIMI per le oltre 50.000 copie vendute. Questa pubblicazione è stata accompagnata dal singolo Danzeremo a luci spente, uscito in radio il 2 maggio 2014 e che ha ottenuto la certificazione disco d'oro dalla FIMI per aver venduto oltre 25.000 copie, dal singolo Anche se fuori è inverno, scritto da Fiorella Mannoia e che ha ottenuto un buon successo in Italia, raggiungendo la vetta della classifica dei singoli italiana e venendo certificato anch'esso disco d'oro dalla FIMI, oltre a una candidatura da parte di RTL 102.5 come brano dell'estate 2014 al Summer Festival,e da Piccole cose, estratto in radio il 25 luglio.

Deborah Iurato? ha chiesto Amendola ieri sera a Star in Star e lary Blasi è andata in tilt. La reazione della Blasi che ha lasciato chiaramente intendere di non avere la più pallida idea di chi si stesse parlando ha scatenato tantissimi commenti sui social. A mettere in imbarazzo Ilary Blasi, in modo del tutto inconsapevole, è stato Claudio Amendola, giurato del programma assieme ad Andrea Pucci e Marcella Bella. Dopo l’esibizione della maschera di Lady Gaga, i tre ‘esaminatori’ chiamati a dare un giudizio e a indovinare chi si celi dietro ai travestimenti hanno cercato di risalire all’identità di colei che sta vestendo nello show i panni della newyorkese. Ebbene, Amendola, con l’aiutino che ha svelato che l’artista è un’isolana, ha azzardato il nome di Deborah Iurato mandando in tilt la moglie di Francesco Totti, la quale ha avuto una reazione che ha lasciato chiaramente intendere di non avere la più pallida idea di chi si stesse parlando. “Deborah Iurato?“, ha chiesto Amendola, rivolgendosi alla Blasi la quale ha strabuzzato gli occhi, replicando con uno smarrito: “Come?”. Qualche secondo di imbarazzo che ha provato a risolvere Marcella Bella la quale ha tentato di intervenire per levare d’impicco la conduttrice romana. Ma a sua volta è incappata in un qui pro quo. “Claudio, non puoi fare una domanda a Lady Gaga, non ti può rispondere“, ha detto Marcella Bella. A quel punto l’attore ha chiarito che il quesito era stato fatto a Ilary. “Io c’ho il vuoto cosmico”, si è affrettata a dire ‘lady Totti’ in riferimento all’identità della maschera di Lady Gaga. In realtà il vuoto cosmico lo ha pure avuto su Deborah Iurato. Il fatto è stato prontamente notato da diversi telespettatori che su Twitter hanno provveduto a rimarcare la vicenda, sghignazzando. Ma chi è Deborah Iurato?

Deborah Iurato (Ragusa, 21 novembre 1991) è una cantautrice italiana, vincitrice della tredicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nata e cresciuta a Ragusa, qui formatasi sotto la guida del maestro Giuseppe Arezzo, ha esordito nel 2014 nel talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo la tredicesima edizione. Nello stesso periodo ha debuttato con il suo primo EP, intitolato anch'esso Deborah Iurato e che ha raggiunto la seconda posizione della classifica italiana degli album, oltre ad essere stato certificato disco di platino dalla FIMI per le oltre 50.000 copie vendute. Questa pubblicazione è stata accompagnata dal singolo Danzeremo a luci spente, uscito in radio il 2 maggio 2014 e che ha ottenuto la certificazione disco d'oro dalla FIMI per aver venduto oltre 25.000 copie, dal singolo Anche se fuori è inverno, scritto da Fiorella Mannoia e che ha ottenuto un buon successo in Italia, raggiungendo la vetta della classifica dei singoli italiana e venendo certificato anch'esso disco d'oro dalla FIMI, oltre a una candidatura da parte di RTL 102.5 come brano dell'estate 2014 al Summer Festival,e da Piccole cose, estratto in radio il 25 luglio.