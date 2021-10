Cronaca

Incidente a Vittoria, scontro auto: Suv contro vetrina FOTO

Vittoria - Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle ore 16 in pieno centro storico e precisamente tra via Palestro e via Vicenza. Secondo le prime informazioni lo scontro è avvenuto tra due auto, un Suv Ford e una Volkswagen Up. Il Suv dopo l'impatto con l'altra auto è finito contro la vetrina di un'attività commerciale. Illessi conducenti delle due auto. Ingenti i danni alla vetrata dell'attività commerciale e alle auto. Sul posto per i rilievi dell'incidente è intervenuta la Polizia Municipale. (Foto Assenza)

