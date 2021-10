Attualità

Meteo, temporali in Sicilia: piogge anche a Ragusa Meteo, temporali in Sicilia: piogge anche a Ragusa

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una nuova allerta gialla per maltempo in Sicilia. La Protezione Civile annuncia: piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta l'isola, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati. Secondo le previsioni meteo la pioggia dovrebbe arrivare nel corso della notte. In alcune zone della Sicilia potrebbero arrivare temporali già in atto sul Canale di Sicilia. Alcune piogge potrebbero sfiorare la costa della provincia di Ragusa già nel corso della notte, ma i fenomeni più forti saranno in mare. Temporali che poi verranno spinti verso l'entroterra siciliano nel corso della giornata di domani, specie tra il pomeriggio e la sera quando sulla Sicilia meridionale e quindi anche sul ragusano potrebbero esserci fenomeni localmente intensi, ma anche nelle altre zone della Sicilia si avranno dei fenomeni anche di moderata intensità. Il rischio maggiore è che le piogge si concentrino in una fascia ristretta di terra nella quale si potrebbero avere accumuli importanti, mentre altre zone potrebbero anche rimanere a secco.Questo perché i temporali stazioneranno parecchio sulle stesse zone, con accumuli che saranno molto disomogenei. L'instabilità e le piogge con temporali sparsi dovrebbero interessare la Sicilia anche nella giornata di domenica.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una nuova allerta gialla per maltempo in Sicilia. La Protezione Civile annuncia: piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta l'isola, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati. Secondo le previsioni meteo la pioggia dovrebbe arrivare nel corso della notte. In alcune zone della Sicilia potrebbero arrivare temporali già in atto sul Canale di Sicilia. Alcune piogge potrebbero sfiorare la costa della provincia di Ragusa già nel corso della notte, ma i fenomeni più forti saranno in mare. Temporali che poi verranno spinti verso l'entroterra siciliano nel corso della giornata di domani, specie tra il pomeriggio e la sera quando sulla Sicilia meridionale e quindi anche sul ragusano potrebbero esserci fenomeni localmente intensi, ma anche nelle altre zone della Sicilia si avranno dei fenomeni anche di moderata intensità. Il rischio maggiore è che le piogge si concentrino in una fascia ristretta di terra nella quale si potrebbero avere accumuli importanti, mentre altre zone potrebbero anche rimanere a secco. Questo perché i temporali stazioneranno parecchio sulle stesse zone, con accumuli che saranno molto disomogenei. L'instabilità e le piogge con temporali sparsi dovrebbero interessare la Sicilia anche nella giornata di domenica.