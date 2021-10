Elezioni Vittoria, Asp Ragusa: rilascio certificazioni per chi non puÃ² andare a votare

Attualità

Elezioni Vittoria, Asp Ragusa: rilascio certificazioni per chi non può andare a votare Elezioni Vittoria, Asp Ragusa: rilascio certificazioni per chi non può andare a votare

Ragusa - Rilascio certificazioni medici legali per elettori impossibilitati ad esercitare il diritto al voto autonomamente. Elezioni Amministrative Comune di Vittoria del 10 e 11 ottobre 2021 ed eventuale ballottaggio del 24 e 25 ottobre 2021. L’UOC di Medicina Legale – Asp di Ragusa - in occasione delle prossime consultazioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 a Vittoria - comunica che il servizio per il rilascio delle certificazioni medico-legali per elettori impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto sarà svolto, nei giorni di sabato 09 e domenica 10 ottobre ed eventuale ballottaggio nei giorni 23 e 24 ottobre 2021. Inoltre, nei giorni di giovedì 07, venerdì 08 e lunedì 11 ottobre 2021 e, per eventuale ballottaggio, nei giorni di giovedì 21, venerdì 22 e lunedì 25 ottobre 2021, il rilascio dei certificati sarà effettuato nella sede dell’U.O. di Medicina Legale di Vittoria negli orari previsti di apertura al pubblico. Ecco dove chiamare per la certificazioneVittoria: U.O. Medicina Legale, via Giurato, 1 tel. 0932/999432; mail: medicina.legale.vittoria@asp.rg.it abato 09/10/2021: Ore 08,30 – 12,30. Domenica 10/10/2021: Ore 08,30 – 12.30; Ore 15,30 – 19,30. Per eventuale ballottaggio: Sabato 23/10/2021: Ore 08,30 – 12,30. Domenica 24/10/2021: Ore 08,30 – 12,30; Ore 15,30 – 19,30.

Ragusa - Rilascio certificazioni medici legali per elettori impossibilitati ad esercitare il diritto al voto autonomamente. Elezioni Amministrative Comune di Vittoria del 10 e 11 ottobre 2021 ed eventuale ballottaggio del 24 e 25 ottobre 2021. L’UOC di Medicina Legale – Asp di Ragusa - in occasione delle prossime consultazioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 a Vittoria - comunica che il servizio per il rilascio delle certificazioni medico-legali per elettori impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto sarà svolto, nei giorni di sabato 09 e domenica 10 ottobre ed eventuale ballottaggio nei giorni 23 e 24 ottobre 2021. Inoltre, nei giorni di giovedì 07, venerdì 08 e lunedì 11 ottobre 2021 e, per eventuale ballottaggio, nei giorni di giovedì 21, venerdì 22 e lunedì 25 ottobre 2021, il rilascio dei certificati sarà effettuato nella sede dell’U.O. di Medicina Legale di Vittoria negli orari previsti di apertura al pubblico. Ecco dove chiamare per la certificazione

Vittoria: U.O. Medicina Legale, via Giurato, 1 tel. 0932/999432; mail: medicina.legale.vittoria@asp.rg.it

abato 09/10/2021: Ore 08,30 – 12,30. Domenica 10/10/2021: Ore 08,30 – 12.30; Ore 15,30 – 19,30. Per eventuale ballottaggio: Sabato 23/10/2021: Ore 08,30 – 12,30. Domenica 24/10/2021: Ore 08,30 – 12,30; Ore 15,30 – 19,30.