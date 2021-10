1 ottobre: Covid Ragusa, 575 positivi e 35 ricoverati

Attualità

Ragusa - Aumentano i guariti per coronavirus in provincia di Ragusa e rimangono stabili i morti. Lo annunciano i dati del bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi, 1 ottobre, vediamo tutti i dettagli. In totale i positivi per Covid sono 575 di cui 523 in isolamento domiciliare, 35 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 11 nella Rsa Covid e 6 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 18.407 e i morti sono 360. Ecco i dati dei vari Comuni nel bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 1 ottobre:17 Acate6 Chiaramonte Gulfi56 Comiso0 Giarratana19 Ispica58 Modica0 Monterosso28 Pozzallo139 Ragusa25 Santa Croce Camerina583Scicli122 VittoriaVediamo come sono distribuiti i ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria:Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa:10 in Malattie Infettive (7 residenti e 3 fuori provincia)5 nel reparto di Rianimazione (4 residenti e 1 fuori provincia)8 in sub Intensiva (6 residenti e 2 fuori provincia)7 in area grigia (7 residenti e 3 fuori provincia)Ospedale Maggiore di ModicaNessun ricoveratoOspedale Guzzardi di Vittoria:3 in area grigia (2 in area grigia e 1 in Ortopedia)2 in area Covid al Vittorio Emanuele di CataniaInfine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 1 ottobre, i dei test Covid: 192.523 tamponi molecolari, 35.416 test sierologici, 440.391 test rapidi per un totale di 675.330.

