Meteo: allerta gialla in Sicilia

Ragusa. Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia per domani 1 ottobre un'allerta meteo gialla in tutte le province siciliane. In particolare sul sito del Protezione Civile della Sicilia si legge: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Le previsioni meteo annunciano l'arricvo di una perturbazione atlantica che nei prossimi giorni interesserà tutta l'Italia. Sabato 2 ottobre ci saranno ancora piogge e continuerà a insistere un po’ di instabilità all’estremo Sud con ancora il rischio di qualche rovescio o temporale in Sicilia.

