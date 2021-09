Politica

Giorgia Meloni il 2 ottobre a Vittoria Giorgia Meloni il 2 ottobre a Vittoria

Giorgia Meloni a Vittoria il 2 ottobre | Sallemi: “Insieme per il riscatto di Vittoria e Scoglitti”. Si terrà il prossimo 2 ottobre alle ore 11, in piazza del Popolo a Vittoria, il comizio di Fratelli d’Italia al quale parteciperà la leader Giorgia Meloni. Sul palco si avvicenderanno Alfredo Vinciguerra, coordinatore cittadino di FdI, Salvo Pogliese, sindaco di Catania nonché coordinatore di FdI per la Sicilia orientale e Salvo Sallemi, candidato a sindaco della città di Vittoria. “Fratelli d’Italia dà un segnale forte a Vittoria – dice Sallemi – con l’arrivo di Giorgia Meloni. Per noi Vittoria è la madre di tutte le battaglie perché è una città dalla grande storia in cerca di riscatto. Si tratta della nona città siciliana e la più grande realtà dell’isola che andrà al voto in questa tornata. Quindi una battaglia importantissima per dare prospettive future a una comunità che deve riprendere il cammino dopo tre lunghi anni di commissariamento.Con Giorgia Meloni continueremo a chiedere in tutte le sedi sicurezza e sostegno al comparto agricolo al governo nazionale. Sono certo che la piazza di Vittoria risponderà con entusiasmo all’arrivo della leader più apprezzata a livello nazionale. Un segnale di riscatto e di rinascita che ci condurrà con fiducia al voto del 10 e 11 ottobre”.

Giorgia Meloni a Vittoria il 2 ottobre | Sallemi: “Insieme per il riscatto di Vittoria e Scoglitti”. Si terrà il prossimo 2 ottobre alle ore 11, in piazza del Popolo a Vittoria, il comizio di Fratelli d’Italia al quale parteciperà la leader Giorgia Meloni. Sul palco si avvicenderanno Alfredo Vinciguerra, coordinatore cittadino di FdI, Salvo Pogliese, sindaco di Catania nonché coordinatore di FdI per la Sicilia orientale e Salvo Sallemi, candidato a sindaco della città di Vittoria. “Fratelli d’Italia dà un segnale forte a Vittoria – dice Sallemi – con l’arrivo di Giorgia Meloni. Per noi Vittoria è la madre di tutte le battaglie perché è una città dalla grande storia in cerca di riscatto. Si tratta della nona città siciliana e la più grande realtà dell’isola che andrà al voto in questa tornata. Quindi una battaglia importantissima per dare prospettive future a una comunità che deve riprendere il cammino dopo tre lunghi anni di commissariamento. Con Giorgia Meloni continueremo a chiedere in tutte le sedi sicurezza e sostegno al comparto agricolo al governo nazionale. Sono certo che la piazza di Vittoria risponderà con entusiasmo all’arrivo della leader più apprezzata a livello nazionale. Un segnale di riscatto e di rinascita che ci condurrà con fiducia al voto del 10 e 11 ottobre”.