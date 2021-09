Ragusa, accesso con Spid per Imu, Tasi e Tari

Economia

Accesso con Spid per LinkMate per i servizi delle imposte Imu – Tasi e Tari. Il Settore IX - Risorse tributarie rende noto agli utenti che per l'accesso al portale linkmate (raggiungibile al link https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=H163) è stata attivata la nuova modalità di accesso con Spid ( Sistema pubblico di identità digitale ) per i servizi delle imposte Imu - Tasi e Tari.

