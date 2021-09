Dal mondo

Canarie, la lava del vulcano raggiunge l'oceano: chiudetevi in casa VIDEO

Una vera e propria catastrofe alle Canarie con l'eruzione del vulcano. "Chiudetevi in casa", la lava del vulcano alle Canarie raggiunge il mare: allarme delle autorità su nube tossica. L'arrivo della lava nell'oceano era stato previsto dagli esperti indicando lo sbocco in mare entro i venti giorni e così è stato. Nel frattempo sul vulcano si sono aperte nuove bocche da dove la lava fuoriesce in modo impressionante.Ormai migliaia di persone sono state evacuate, molte centinaia di abitazioni distrutte dalla lava. Quella che si sta verificando sull’isola delle Canarie è una catastrofe annunciata dalla scienza in passato, e sminuita probabilmente per rassicurare turismo e investimenti immobiliari. L’eruzione vulcanica nell’isola La Palma delle Canarie, iniziata appena dieci giorni fa, ha preso una piega che i vulcanologi avevano escluso, sottovalutando la pericolosità dell’area.E adesso il problema sono i gas tossici generati a seguito della lava che raggiunge l’acqua acqua marina, e quindi tutta l’area è sotto stretto monitoraggio.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa