Cronaca

Modica rifiuti, 37 verbali per conferimento del secco: nuovo stop dal 1 ottobre

Modica, 37 verbali per il conferimento del secco. Da venerdi 1 a lunedi 4 nuovo stop. Sono stati 37 i verbali comminati ad altrettanti trasgressori che lo scorso fine settimana, incuranti dell’ordinanza emanata dal Comune di Modica, hanno continuato a conferire la frazione del secco non riciclabile nei cassonetti stradali. Quello che sta per arrivare sarà il secondo weekend di stop. L’ordinanza entrerà in vigore a partire dalle 6.00 di venerdi 1 ottobre e avrà termine alle 17.00 di lunedi 4 ottobre- Essa riguarda esclusivamente il conferimento nei cassonetti poker stradali e non il servizio di porta a porta che si svolgerà regolarmente. La necessità di questa ordinanza è dovuta alla chiusura della discarica di Cava dei Modicani nelle giornate di sabato e lunedi per consentire gli indifferibili lavori di manutenzione dell’impianto TMB che negli ultimi tempi è stato soggetto a frequenti guasti che hanno paralizzato l’intera discarica creando notevoli disagi ai comuni che vi conferiscono.

