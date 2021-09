Politica

Comiso, inaugurazione Sp 129 a supporto dell'aeroporto Comiso, inaugurazione Sp 129 a supporto dell'aeroporto

Comiso - E’ stata inaugurata (lotti 3 e 6) la strada provinciale 129 a suppoorto dell’aeroporto Pio La Torre di Comiso. In relazione ad essa il deputato regionale Nello Dipasquale del Pd ha dichiarato “sono contento che al sistema viario che insiste sull’aeroporto di Comiso si aggiunga oggi la consegna di due lotti della strada che collega la 514 allo scalo e alla SS Comiso-Vittoria, ma non posso fare a meno di rilevare, ancora una volta, che questo Governo regionale, in quattro anni, non è riuscito a celebrare in provincia di Ragusa un solo taglio di nastro ascrivibile esclusivamente al proprio lavoro.E’ bene ricordare che tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 l’opera è stata finanziata con una convenzione Stato-Regione e subito appaltata, grazie al lavoro del Partito Democratico, del sottoscritto e del precedente Governo regionale.Certo, è ovvio che anche il Governo in carica abbia contribuito all’iter che ha portato alla cerimonia odierna, ma sarebbe bene finirla una buona volta con questa brutta pratica di attribuirsi in toto meriti che non si hanno. Se non per semplice onestà intellettuale, almeno per rispetto dei siciliani. Mi auguro che entro la fine di questa legislatura regionale il Governo Musumeci riesca finalmente a finanziare ed appaltare qualche opera in provincia di Ragusa, con atti concreti e non a chiacchiere, in modo da lasciare a chi verrà dopo dei nastri da tagliare”. (da.di.)

