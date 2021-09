Lucio Battisti e la canzone 29 settembre canata dagli Equipe 84

Moda e spettacolo

Oggi, 29 settembre, la canzone di Lucio Battisti cantata dagli Equipe 84 compie 54 anni. In occasione del compleanno la canzone oggi risuona in tutte le radio. 29 settembre nonostante gli anni passati rimane sempre un brano ascoltato da tutti indistintamente. E' un brano molto apprezzato anche dalle nuove generazioni. Scritta e composta da Lucio Battisti insieme a Mogol, fu cantata dal collettivo italiano Equipe 84 simbolo dell’allora Beat Generation e del rock più psichedelico. Un brano che ancora prima di diventare un intramontabile evergreen, non fu risparmiato da critiche, visto il suo alludere in maniera disinvolta all’utilizzo di droghe e ad un aldulterio compiuto senza conseguenze. Una curiosità? Pare che i produttori discografici non vollero che a cantare il brano fosse Lucio Battisti, affidandolo quindi al timbro degli Equipe 84, considerati “la band italiana più in linea con i tempi” (John Lennon). L’Equipe pubblicò quindi il disco nel ‘67 e restò in testa alla hit parade per cinque settimane, decretando il primo vero grande successo di Lucio Battisti come autore, ma anche il vivace sodalizio con Giulio Rapetti, alias Mogol.Ecco il testo della canzone 29 settembre di Lucio BattistiSeduto in quel caffèio non pensavo a teGuardavo il mondo chegirava intorno a mePoi d'improvviso lei sorrisee ancora prima di capiremi trovai sottobraccio a leistretto come se non ci fosse che lei.Vedevo solo leie non pensavo a te.E tutta la cittàcorreva incontro a noi.Il buio ci trovò viciniun ristorante e poi di corsaa ballar sottobraccio a leistretto verso casa abbracciato a leiquasi come se non ci fosse che,quasi come se non ci fosse che lei......quasi come se non ci fosse che lei,come se non ci fosse che lei.Mi son svegliato e,e sto pensando a te...Ricordo solo che,che ieri non eri con me.Il sole ha cancellato tuttodi colpo volo giù dal lettoe corro lì al telefonoe parlo, rido e tu, tu non sai perchèt'amo t'amo e tu, tu non sai perchè.....parlo, rido e tu, tu non sai perchè....t'amo t'amo e tu, tu non sai perchè.....parlo, rido e tu, tu non sai perchè....

