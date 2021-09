Italia

Covid Italia, 3.212 nuovi casi e 63 decessi in 24 ore Covid Italia, 3.212 nuovi casi e 63 decessi in 24 ore

ROMA - Nuovo incremento dei casi di Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 3.212, in crescita rispetto ai 2.985 resi noti il 28 settembre dal Ministero della Salute. I tamponi processati sono 294.452, con un tasso di positività in leggera salita all’1,09%. I decessi sono 63 (-2).Il numero dei guariti è di 6.042, quello degli attualmente positivi oggi segna un nuovo calo, una flessione di 2.893 con un numero complessivo che scende a 95.979. Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, nei reparti ordinari sono ricoverati 3.317 degenti (-101), 450 (-9) sono coloro ospitati nelle terapie intensive ma con 23 nuovi ingressi. In 92.212 si trovano in isolamento domiciliare. Sul fronte delle regioni, si evidenzia che la prima per numero di nuovi casi è la Lombardia (438), a seguire Campania (316) e Sicilia (278).

ROMA - Nuovo incremento dei casi di Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 3.212, in crescita rispetto ai 2.985 resi noti il 28 settembre dal Ministero della Salute. I tamponi processati sono 294.452, con un tasso di positività in leggera salita all’1,09%. I decessi sono 63 (-2).Il numero dei guariti è di 6.042, quello degli attualmente positivi oggi segna un nuovo calo, una flessione di 2.893 con un numero complessivo che scende a 95.979. Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, nei reparti ordinari sono ricoverati 3.317 degenti (-101), 450 (-9) sono coloro ospitati nelle terapie intensive ma con 23 nuovi ingressi. In 92.212 si trovano in isolamento domiciliare. Sul fronte delle regioni, si evidenzia che la prima per numero di nuovi casi è la Lombardia (438), a seguire Campania (316) e Sicilia (278).