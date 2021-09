I Castelli più belli da vedere a Ragusa

Attualità

I Castelli più belli da vedere in provincia di Ragusa. Ecco alcuni Castelli da visitare nel Ragusano se ci si trova in vacanza in provincia di Ragusa.Castello di Donnafugata si trova nel territorio del comune di Ragusa, a circa 15 chilometri dalla città. L'attuale costruzione, al contrario di quanto il nome possa far pensare, è una sontuosa dimora nobiliare del tardo '800. La dimora sovrastava quelli che erano i possedimenti della ricca famiglia Arezzo De Spuches. Fin dall'arrivo il castello rivela la sua sontuosità: l'edificio copre un'area di oltre 7500 metri quadrati su 3 piani in stile neogotico, coronata da due torri laterali accoglie i visitatori. Il Castello di Donnafugata è una bellissima e sontuosa nobiliare dell’800 con la sua bellissima e imponente facciata dallo stile neogotico e due torri laterali.Oltre 120 stanze la maggior parte visitabili dai tanti visitatori che ogni giorni entrano ad ammirare la bellezza di questo castello. Ancora all’interno si possono ammirare i mobili e gli arredi dei tempi passati, tutto è rimasto come un tempo. Intorno al castello un meraviglioso monumentale parco! Non avete idea di quante specie di piante ha al suo interno… quello che più meraviglia è la presenza di un labirinto in pietra costruito con la tipica muratura a secco del ragusano. L’orario d’ingresso va dal martedì alla domenica dalle 9:00 alle 12:45 e il martedì, sabato e domenica anche nel pomeriggio dalle 14:45 alle 17:15. Il ticket d’ingresso per visitare sia il castello che il parco è di 8 euro mentre di 4 euro il biglietto ridotto (dai 6 ai 18 anni e oltre i 65 anni).Castello dei Naselli d’ Aragona, al centro di Comiso è conosciuto anche come dimora del Conte. Nella parte est del castello c’è un battistero in onore di San Gregorio Magno, a nord si trova la Loggetta con pareti affrescati con paesaggi. Una parte del castello viene, ad oggi, usata come biblioteca comunale, una parte come uffici della questura e un'altra parte dalle suore come orfanotrofio.Il castello dei Naselli d'Aragona, detto anche palazzo del Conte, è una dimora signorile situata al centro di Comiso, in provincia di Ragusa.Già alcuni documenti del XIII — XIV sec.si parla del castello di Comiso, e si descrive come “...feudum Comisi cum aliis fortiliciis et edificis ...”, quindi già prima della fine del Trecento Comiso era cinta di solide mura per tutto il perimetro, e aveva torri e castello con antistante fossato. Intorno al 1392 la proprietà del castello passò da Federico Speciaro ai conti Cabrera, mentre nel 1453 fu venduto a Periconio Naselli, barone della Mastra, il cui discendente Gaspare Naselli nel 1571 fu nominato Conte di Comiso da Filippo I di Sicilia. Da allora per molti secoli il castello divenne la dimora stabile della famiglia Naselli, fino a quando nel 1693 un terremoto fece crollare gran parte del castello ad eccezione della torre. I lavori per restaurarlo continuarono fino agli inizi del Settecento, ma la trasformazione a palazzo signorile si ebbe quando arrivò in visita, dimorandovi per qualche tempo con tutto il seguito, il viceré Cristoforo Fernandez de Cordova. Al tempo dei Borboni, Il castello rimase abbandonato, finché nel 1841, una parte di esso venne trasformata in teatro, passato successivamente al Comune, e la parte bassa fu adibita a carcere mandamentale.Castello dei principi di Biscari ad Acate a sud della valle del fiume Dirillo. Ha subito varie modifiche durante i secoli; oggi la sua facciata principale da su piazza Libertà, è stato acquistato dal comune e restaurato perfettamente lasciando la sua forma originale. Il castello è sempre aperto.

