29 settembre, santo del giorno e oroscopo di oggi

Oggi 29 settembre è il 272° giorno del calendario gregoriano. Da oggi alla fine dell'anno mancano 93 giorni. Oggi si ricorda il 54esimo compleanno della canzone di Lucio Battisti, 29 settembre, cantata dagli Equipe 84. Sempre oggi Silvio Berlusconi compie 85 anni. Ma vediamo quale santo di celebra oggi.

Santi del giorno: Santi Michele, Gabriele e Raffaele (Arcangeli)

San Gabriele è il protettore di postini, ambasciatori, giornalai, corrieri, filatelici, radiotelevisione e telecomunicazione.

San Raffaele è il protettore di ciechi, adolescenti e viaggi.

San Michele è il Santo patrono della Polizia di Stato.

29 settembre: curiosità: I nati il 29 settembre combattono una continua battaglia per conservare una stabilità nella loro vita: essi alternano, infatti, momenti in cui si sentono padroni dell’universo ad altri in cui si considerano delle nullità. Tali sbalzi di umore e di autostima sono molto spesso dovuti a una latente mancanza di fiducia in sé stessi. 29 settembre: oroscopo del giorno di tutti i segni zodiacali

Ariete – In amore cerca di risolvere un problema, meglio non innervosirsi con Marte in opposizione. Sul lavoro, il periodo non è semplice, ma nel futuro tutto andrà per il verso giusto!Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 29 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Toro – Venere è in opposizione, meglio non fare passi falsi: occhio alle relazioni sbocciate da poco. Sul lavoro, il periodo è buono per studiare i progetti in vista del futuro!

Gemelli – Cerca di tenere sotto controllo le spese, soprattutto se con il tuo partner discuti di questo da tempo. Sul lavoro, chi lavora nel mondo della comunicazione ora potrà ricevere, finalmente, una bella sorpresa!

Cancro – La Luna è dalla tua parte così come Venere, lasciati andare all’amore e vivi belle emozioni. Sul lavoro, non sottovalutare i progetti, anche se tutto partirà con calma! Leone – In amore se ci sono delle incomprensioni aspetta prima di parlare e dare in escandescenze, meglio farlo la prima settimana di ottobre. Sul lavoro, non discutere perché chi ti conosce sa cosa vuoi e come la pensi, meglio non creare polemiche ritondanti!

Vergine – Buone notizie per l’amore perché le storie nate da poco possono diventare importanti. Sul lavoro, ci sono tanti progetti da portare avanti, forza!

Bilancia – Sole, Mercurio e Marte sono dalla tua parte: in amore sfoggia tutta la tua intraprendenza, forza. Sul lavoro, cerca di agire ora anche perché l’ispirazione non ti manca!

Scorpione – La Luna è dalla tua parte e le nuove conoscenze sono favorite. Sul lavoro, occhio perché riceverai una proposta niente male!

Sagittario – Fine del mese importante per i sentimenti con Marte dalla tua parte, lasciati andare alle nuove emozioni. Sul lavoro, non ti sta bene nulla ultimamente: hai voglia di dare una svolta alla tua vita, ma non sai bene come muoverti. Meglio riposarsi!

Capricorno – La Luna è in opposizione, in amore quindi meglio mantenere la calma! Sul lavoro, oggi e domani cerca di mantenerti lontano da ogni discussione inutile, non ne vale la pena!

Acquario – Chi ha vissuto una crisi ora deve recuperare il filo del discorso. Sul lavoro, a volte serve una piccola bugia per togliersi da ogni impiccio!

Pesci – La Luna è dalla tua parte e gli amori che nascono ora sono davvero passionali e speciali. Sul lavoro, potresti avere una bella intuizione, approfittane e sfruttala!