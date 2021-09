29 settembre, Polizia Ragusa celebra il Santo patrono

Appuntamenti

Ragusa - In occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, Santo patrono della Polizia di Stato, è stata celebrata alle ore 10.00 di oggi la Santa Messa presso il Santuario “Maria Santissima di Gulfi” di Chiaramonte Gulfi. La funzione religiosa è stata officiata da S. E. Monsignor Giuseppe LA PLACA, Vescovo della Diocesi di Ragusa, in concelebrazione con il Cappellano della Polizia di Stato per la provincia, padre Giuseppe Ramondazzo. Alla Santa Messa hanno partecipato le massime Autorità Civili e Militari della provincia, accogliendo l’invito del Questore Giusy Agnello, nonché una rappresentanza di Operatori della Polizia di Stato della Questura, dei Commissariati, della Polizia Stradale della Polizia Postale e della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica. Presente anche una rappresentanza del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Provincia, delle Organizzazioni sindacali e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato provinciale. Il Vescovo nella sua omelia ha voluto ringraziare il personale della Polizia di Stato per il lavoro svolto quotidianamente al servizio della collettività, chiedendo l’intercessione di San Michele Arcangelo per sconfiggere il male e per guidare i poliziotti che ogni giorno operano per tutelare i cittadini facendo rispettare la legge ed assicurando l’ordine e la sicurezza pubblica. Al termine della solenne Preghiera dedicata al Santo Patrono, il Questore di Ragusa ha voluto ringraziare i presenti per la gradita partecipazione alla celebrazione religiosa; ha voluto ricordare l’importante compito dei familiari dei poliziotti che ogni giorno sostengono i propri congiunti, con cui condividono anche le difficoltà connesse al delicato servizio svolto, sottolineando l’operato quotidiano e costante svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato.Nell’occasione il Questore ha voluto anche ringraziare il Vescovo S.E. La Placa per avere assicurato l’intercessione con San Michele Arcangelo attraverso la celebrazione eucaristica odierna, ed il Sindaco di Chiaramonte Gulfi per l’ospitalità offerta, omaggiandoli del Grest realizzato per la Questura di Ragusa, raffigurante il Duomo di San Giorgio di Ibla con il logo con il simbolo della Polizia di Stato.Nel pomeriggio di oggi in Questura è previsto un momento di incontro del Questore Giusy Agnello con il personale che si è distinto in particolari operazioni di polizia giudiziaria e di pubblico soccorso, per la consegna dei riconoscimenti per meriti professionali, a cui potrà partecipare una rappresentanza dei familiari nell’ambito del “Family Day”, che quest’anno si svolgerà in forma ridotta nel rispetto delle norme anti-contagio.

Nel pomeriggio di oggi in Questura è previsto un momento di incontro del Questore Giusy Agnello con il personale che si è distinto in particolari operazioni di polizia giudiziaria e di pubblico soccorso, per la consegna dei riconoscimenti per meriti professionali, a cui potrà partecipare una rappresentanza dei familiari nell’ambito del “Family Day”, che quest’anno si svolgerà in forma ridotta nel rispetto delle norme anti-contagio.