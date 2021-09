Cistite Interstiziale o sindrome vescica: cos'Ã¨, sintomi, diagnosi e terapia

Salute e benessere

Cistite Interstiziale o sindrome vescica: cos'è, sintomi, diagnosi e terapia Cistite Interstiziale o sindrome vescica: cos'è, sintomi, diagnosi e terapia

La cistite interstiziale, anche chiamata sindrome di dolore della vescica, è uno stato infiammatorio cronico della vescica, che causa il disagio o il dolore di ricorso nella regione della vescica. L'irritazione continua della vescica induce la parete della vescica ad essere rigida e sfregiata. Tuttavia, l'irritazione non è dovuto l'infezione o i calcoli urinarii. La gente con questa condiziona il disagio addominale o pelvico di esperienza, che varia da una sensibilità della pressione delicata a dolore intenso. C'è frequente minzione, a volte interferente con il sonno di notte. C'è egualmente urgenza urinaria ed aumento nel dolore durante il micturition, o in seguito. Le donne possono anche avvertire il dolore durante la mestruazione, o la dispareunia. Più donne che gli uomini sviluppano la cistite interstiziale. Le donne hanno spesso sindrome di viscere irritabili o della fibromialgia pure, indicando la possibilità di uno stato infiammatorio diffuso piuttosto che un'eziologia specifica della vescica.Cistite Interstiziale: diagnosiPer la maggior parte delle persone affette da cistite interstiziale non è facile ottenere una diagnosi. Esami delle urine (urinocoltura, citologia urinaria, ricerca del BK nelle urine) ed ecografie dell'apparato urinario sono utili a escludere altre patologie vescicali con sintomatologia simile. Altri accertamenti sono l'uretrocistoscopia (endoscopia della vescica attraverso l'uretra) in narcosi con distensione della vescica, utile a evidenziare eventuali emorragie puntiformi e ulcere (ulcere di Hunner, dal nome dello studioso che per primo le ha descritte) che sono caratteristiche della malattia. La distensione della vescica, fatta in anestesia generale e consistente nel riempimento della vescica con una soluzione fisiologica, può inoltre contribuire ad alleviare il dolore. Infine, la biopsia della vescica consiste nel prelievo di un frammento della parete vescicale. Con un esame istologico mirato, è possibile escludere patologie più gravi, nonché la presenza e il grado di infiammazione provocato dalla cistite interstiziale.Cistite Interstiziale: terapiaPer curare la cistite interstiziale può essere necessario combinare una pluralità di trattamenti. Le terapie possono essere orali, con farmaci che contribuiscono a riparare la mucosa vescicale danneggiata, nonché antidepressivi, antinfiammatori, analgesici, antistaminici. Terapie endovescicali, con instillazione di glicosaminoglicani. Soluzioni a base di acido ialuronico e condroitinsolfato che possono migliorare la sintomatologia. In ogni caso, una diagnosi precoce è fondamentale per evitare danni irreversibili e per individuare il prima possibile una terapia idonea.

La cistite interstiziale, anche chiamata sindrome di dolore della vescica, è uno stato infiammatorio cronico della vescica, che causa il disagio o il dolore di ricorso nella regione della vescica. L'irritazione continua della vescica induce la parete della vescica ad essere rigida e sfregiata. Tuttavia, l'irritazione non è dovuto l'infezione o i calcoli urinarii. La gente con questa condiziona il disagio addominale o pelvico di esperienza, che varia da una sensibilità della pressione delicata a dolore intenso. C'è frequente minzione, a volte interferente con il sonno di notte. C'è egualmente urgenza urinaria ed aumento nel dolore durante il micturition, o in seguito. Le donne possono anche avvertire il dolore durante la mestruazione, o la dispareunia. Più donne che gli uomini sviluppano la cistite interstiziale. Le donne hanno spesso sindrome di viscere irritabili o della fibromialgia pure, indicando la possibilità di uno stato infiammatorio diffuso piuttosto che un'eziologia specifica della vescica. Cistite Interstiziale: diagnosi

Per la maggior parte delle persone affette da cistite interstiziale non è facile ottenere una diagnosi. Esami delle urine (urinocoltura, citologia urinaria, ricerca del BK nelle urine) ed ecografie dell'apparato urinario sono utili a escludere altre patologie vescicali con sintomatologia simile. Altri accertamenti sono l'uretrocistoscopia (endoscopia della vescica attraverso l'uretra) in narcosi con distensione della vescica, utile a evidenziare eventuali emorragie puntiformi e ulcere (ulcere di Hunner, dal nome dello studioso che per primo le ha descritte) che sono caratteristiche della malattia. La distensione della vescica, fatta in anestesia generale e consistente nel riempimento della vescica con una soluzione fisiologica, può inoltre contribuire ad alleviare il dolore. Infine, la biopsia della vescica consiste nel prelievo di un frammento della parete vescicale. Con un esame istologico mirato, è possibile escludere patologie più gravi, nonché la presenza e il grado di infiammazione provocato dalla cistite interstiziale. Cistite Interstiziale: terapia

Per curare la cistite interstiziale può essere necessario combinare una pluralità di trattamenti. Le terapie possono essere orali, con farmaci che contribuiscono a riparare la mucosa vescicale danneggiata, nonché antidepressivi, antinfiammatori, analgesici, antistaminici. Terapie endovescicali, con instillazione di glicosaminoglicani. Soluzioni a base di acido ialuronico e condroitinsolfato che possono migliorare la sintomatologia. In ogni caso, una diagnosi precoce è fondamentale per evitare danni irreversibili e per individuare il prima possibile una terapia idonea.