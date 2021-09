Salute e benessere

Cistite interstiziale, la malattia che fa soffrire di Francesca Neri: cos'è e sintomi

La cistite interstiziale che fa soffrire la bellissima attrice Francesca Neri. A dichiararlo è stata la stessa attrice. Francesca Neri ha recentemente raccontato in un libro autobiografico Come carne viva — di soffrire di cistite interstiziale, una malattia invalidante, dolorosa e cronica, dalle cause non chiare, e dalla terapia incerta. Ma che cos’è esattamente questa patologia e che cosa la differenzia dalla cistite “comune”? I sintomi sono gli stessi della “classica” cistite: bisogno continuo di urinare, bruciore, dolori pelvici, ma al contrario di quanto accade nella forma “comune, non ci sono segni di infezione urinaria, le analisi microbiologiche risultano infatti negative e gli antibiotici non fanno effetto.

Cistite interstiziale: che cos'è?

La cistite interstiziale è una condizione infiammatoria cronica della vescica, che può colpire persone di qualsiasi età e sesso, ma che è più frequente nel sesso femminile. Diversamente dalla cistite comune non è causata da stress, viceversa il dolore continuo può causare disturbi psicologici quali ansia e depressione. L'evoluzione della malattia è lentamente ma progressivamente ingravescente, con deterioramento delle funzioni vescicali e ripercussioni che possono avere un impatto negativo sulla qualità della vita. Cistite interstiziale: quali sono le cause?

Le cause delle cistite interstiziale non sono ancora del tutto chiarite. Possono contribuire a scatenarla un'infezione delle vie urinarie, un intervento chirurgico, una malattia virale. L'ipotesi più accreditata resta tuttavia quella del progressivo indebolimento del rivestimento delle pareti vescicali, costituito da glicosaminoglicani, con funzioni di sostegno e protezione. L'assottigliamento di questo strato protettivo fa sì che le sostanze irritanti contenute nelle urine aggrediscano le pareti vescicali, innescando un processo infiammatorio.

Cistite interstiziale: sintomi da non sottovalutare

In circa 1/3 dei casi la sintomatologia è analoga a quella della cistite, cioè è associata a stimolo impellente a urinare e dolore durante la minzione. A differenza della cistite comune, però, si ritiene che la cistite interstiziale non sia causata da batteri, e che per questo non risponda alla terapia convenzionale con antibiotici. Il dolore spesso interferisce con la vita sessuale, che risulta ostacolata da questo disturbo. Gli uomini possono manifestare dolore ai testicoli, allo scroto, al perineo o al pube, e avere eiaculazioni dolorose. Pare inoltre che la cistite interstiziale sia associata ad alcune condizioni croniche e sindromi dolorose come la vestibolite vulvare, le fibromialgie e la sindrome del colon irritabile.