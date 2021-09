Economia

Modica, asfaltate le vie tra Via Silla e Via Fabrizio

Asfaltate le vie tra Via Silla e Via Fabrizio a Modica. Un importante intervento di rifacimento del manto stradale ha riguardato le strade comprese tra la Via Silla e la Via Fabrizio nel quartiere Sorda. Sono le strade sulle quale insistono le case di edilizia popolare. Strade che da tantissimi anni non venivano curate e che presentavano numerose irregolarità, buche e avvallamenti. Nelle scorse settimane si sono svolti i lavori di scarificazione e posa del nuovo manto stradale. Gli interventi fanno parte di un più ampio progetto di rifacimento del vastissimo patrimonio viario compreso nel territorio di Modica.

