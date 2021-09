Infrastrutture, Franco: La manutenzione Ã¨ una prioritÃ  per il G20

Dal mondo

Infrastrutture, Franco: La manutenzione è una priorità per il G20

GENOVA - ’’Il ruolo preminente delle istituzioni locali già immerso in diverse iniziative e risultati realizzati dal G20 sotto la presidenza italiana, ad esempio la manutenzione e le infrastrutture sostenibili. La manutenzione è una priorità per il 2021’’. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco durante il suo intervento alla conferenza di alto livello del forum G20 sulle infrastrutture in corso a Genova. ’’A luglio i governatori hanno supportato il programma di manutenzione riconoscendo l’importanza di finanziamenti, pianificazione e resilienza per tutta la durata degli asset e come questo fosse un’emergenza e una priorità urgente per tutti i paesi. La manutenzione è fondamentale per gli amministratori locali’’, ha aggiunto Franco.

