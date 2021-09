Attualità

Vandali sul ponte Vecchio a Ragusa: quanto accaduto è grave

"Quanto accaduto questa notte sul Ponte Vecchio a Ragusa, dove dei vandali hanno dato alle fiamme la “Tenda dell’accoglienza” promossa dalla Fondazione San Giovanni Battista in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, è grave". E' quanto scrive in un post corredato di foto su facebook il deputato regionale del Pd, Nello dipasquale. "Esprimo piena solidarietà alla Fondazione e al presidente Renato Meli, e sono davvero sorpreso dall’accaduto: Ragusa è sempre stata una città tollerante e inclusiva. Per questa ragione - scrive Dipasquale - giudico preoccupante l’episodio e temo che alcune posizioni estremiste e razziste comincino a farsi spazio in città. In attesa che si faccia piena chiarezza sull’accaduto, mi auguro che si sia trattato solo del gesto di qualche balordo che non ha capito cosa rappresentava quel simbolo né le conseguenze delle proprie azioni".

