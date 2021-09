Attualità

Covid Ragusa, 731 positivi e un decesso: morta una donna

Ragusa - Ancora un decesso per coronavirus in provincia di Ragusa. Si tratta di una donna di 83 anni Ragusa, non vaccinata, morta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. E' quanto emerge dai dati del bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi, 28 settembre. In totale i morti salgono a 359 e i guariti arrivano a 18.038. Ma vediamo nel dettaglio la situazione dei contagi nei vari Comuni della provincia di Ragusa e i ricoverati negli ospedali iblei.In totale i contagiati al coronavirus sono:731 di cui 872 in isolamento domiciliare, 43 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 12 nella Rsa Covid e 4 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ecco i dati dei vari Comuni nel bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 28 settembre:13 Acate8 Chiaramonte Gulfi68 Comiso0Giarratana25 Ispica63 Modica0 Monterosso29 Pozzallo151 Ragusa26 Santa Croce Camerina58 Scicli231 VittoriaVediamo come sono distribuiti i ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria:Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa:13 in Malattie Infettive (10 residenti e 3 fuori provincia)5 nel reparto di Rianimazione (4 residenti e 1 fuori provincia)9 in sub Intensiva (6 residenti e 3 fuori provincia)12 in area grigia (8 residenti e 4 fuori provincia)Ospedale Maggiore di ModicaNessun ricoveratoOspedale Guzzardi di Vittoria:2 in area grigia (tutti residenti) e 1 in Ortopedia1 in rianimazione a CataniaInfine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 28 settembre, i dei test Covid: 194.158 tamponi molecolari, 35.225 test sierologici, 444.714 test rapidi per un totale di 674.097.

13 Acate

8 Chiaramonte Gulfi

68 Comiso

0Giarratana 25 Ispica

63 Modica

0 Monterosso

29 Pozzallo

151 Ragusa

26 Santa Croce Camerina

58 Scicli

231 Vittoria Vediamo come sono distribuiti i ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria:

Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa:

13 in Malattie Infettive (10 residenti e 3 fuori provincia)

5 nel reparto di Rianimazione (4 residenti e 1 fuori provincia)

9 in sub Intensiva (6 residenti e 3 fuori provincia)

12 in area grigia (8 residenti e 4 fuori provincia) Ospedale Maggiore di Modica

Nessun ricoverato

Ospedale Guzzardi di Vittoria:

2 in area grigia (tutti residenti) e 1 in Ortopedia

1 in rianimazione a Catania

Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 28 settembre, i dei test Covid: 194.158 tamponi molecolari, 35.225 test sierologici, 444.714 test rapidi per un totale di 674.097.