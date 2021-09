Salute e benessere

Ilary Blasy: ecco come si mantiene in forma fra dieta e sport

La splendida showgirl, Ilary Blasi, da sempre icona di bellezza svela il segreto per restare in forma. Ecco come si manntiene in forma fra dieta e sport. In una intervista alla Gazzetta.it ha dichiarato di mantenersi in forma mangiano sano e facendo sport. La Blasi consuma pochi carboidrati, la pasta se la concede ogni tanto mentre predilige carne bianca, pesce, in particolare l’insalata di astice e la spigola al forno e verdure. Non usa molti condimenti e non mangia quasi per niente i dolci, né beve vino. Solo per le feste comandate non calcola le calorie e si concede qualcosa di alcolico come uno spritz. A pranzo consuma qualcosa di leggero mentre a cena mangia con tutta la famiglia e quando riesce cucina la pasta con il sugo, i secondi ma anche legumi e verdure. Ilary sempre alla Gazzetta.it ha dichiarato: “Io non vivo a dieta, io mangio sano, che è diverso”.La dieta della Blasi prevede ogni tanto anche una pizza o un gelato ma evita fritti, snack e prodotti confezionati. Ilary Blasi spiega che oltre a aseguire una dieta fatta solo di alimentazione sana dedica molto tempo allo sport. La showgirldeidica diverse ore allo sport. In estate quando risiede a Sabaudia corre o va in bicicletta. Altrimenti si allena in riva al mare o comunque all’aperto. In inverno invece pratica attività di palestra. Tra le attività sportive Ilary Blasi predilige yoga, pilates, corsa, attività a corpo libero ma anche con piccoli attrezzi, come pesetti, step e corde. In conclusione la splendida Ilary Blasi per mantenersi in forma mangia sano e pratica tanto sport.

