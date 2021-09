Dimagrire in una settimana con la dieta della pera: menÃ¹ semplice

Salute e benessere

Dimagrire velcemente diversi chili in una settimana con la dieta della pera è facile basta seguire il menù semplice settimanale. prima di vedere cosa si mangia per perdere peso velocemente vediamo quali sono le proprietà benefiche della pera per la salute ed il benessere dell'organismo.

Pera e benefici: quali sono le proprietà nutrizionali della pera?

Cento grammi di pera (buccia esclusa) apportano 35 Calorie, il 94% delle quali sotto forma di carboidrati (8,8 g di zuccheri solubili, a 1,29 g di fibre solubile e 2,56 g di fibra insolubile), il 3% sotto forma di lipidi e il 3% come proteine. A questi si aggiungono:

87,4 g di acqua

4 mg di vitamina C

0,1 g di vitamina B3

0,03 g di vitamina B2

0,01 g di vitamina B1

127 mg di potassio

15 mg di fosforo

11 mg di calcio

7 mg di magnesio

2 mg di sodio

0,3 mg di ferro

0,05 mg di zinco

0,05 mg di rame Pera: benefici e controindicazioni

Le pere sono rinomate per la loro digeribilità, per il buon apporto di fibre associato al loro consumo e per la scarsa allergenicità e sono consigliate in caso di problemi di digestione, spasmi, coliche, costipazione, diarrea, nausea, problemi al fegato, tumori, febbre e ritenzione idrica. Questi frutti hanno un altro punto forte, ovvero i loro fitonutrienti dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, la cui assunzione potrebbe contribuire alla riduzione del rischio di diverse patologie croniche che hanno alla loro base l'infiammazione cronica e uno stress ossidativo eccessivo, in particolare il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari. Sembra inoltre che il consumo di pere aiuti a ridurre il rischio di tumore all'esofago. Pera, i benefici in uno studio

Bastano 3 frutti al giorno per dimagrire. A confermare le virtù dimagranti delle pere è stata una ricerca della Shahid Beheshti University of Medical Sciences di Tehran. Gli scienziati iraniani hanno scoperto che l’assunzione giornaliera di alcuni frutti e bevande come 3 mele o 3 pere o pompelmi o tè verde, che sono tutti ricchi di polifenoli, può ridurre significativamente il peso corporeo nelle persone obese.

Dimagrire in una settimana con la dieta della pera: menù settimanale

LUNEDÌ

COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 bicchiere di latte HD (senza lattosio); 1 fetta di pane tostato con un velo di marmellata di pere senza zucchero

Spuntino ore 10: 1 mela

PRANZO: Insalata di carciofi crudi con funghi champignon e scagliette di parmigiano; riso integrale con zucca e speck

Merenda ore 16: 1 pera (o altro frutto di stagione) e 1 tazza di tè verde

CENA: Bocconcini di tacchino al limone; bietole ripassate in padella; 1 fetta di pane integrale tostato MARTEDÌ

COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 yogurt HD; 1 fetta di pane integrale tostato con 1 fettina di prosciutto crudo magro

Spuntino ore 10: 1 succo di pompelmo

PRANZO: Insalata di radicchio e soncino; pasta con broccoletti saporiti all’aglio e peperoncino

Merenda ore 16: 1 pera; 1 tazza di tè verde

CENA: Frittata di 2 albumi e 1 tuorlo; finocchi in pinzimonio; 1 fetta di pane integrale tostato

MERCOLEDÌ

COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 bicchiere di latte vegetale (o latte HD); 1 cucchiaio di fiocchi di avena e 1 frutto o caffè

Spuntino ore 10: 1 fettina di pane integrale con 30 g di bresaola

PRANZO: Insalata di mele, carote e finocchi; zuppa di farro e lenticchie con bietoline

Merenda ore 16: 1 tazza di tè verde; 1 pera

CENA: Parmigiana di melanzane leggera con pomodoro fresco, mozzarella e basilico; spinaci al vapore con succo di limone; 1 fetta di pane tostato GIOVEDÌ

COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 bicchiere di latte di soia (o latte HD) e 1 fettina di pane integrale tostato con un velo di marmellata di mele

Spuntino ore 10: 1 spremuta di melograno

PRANZO: Insalata di radicchio e finocchi; crema di ceci con tocchetti di prosciutto crudo

Merenda ore 16: 1tazza di tè verde; 1 pera

CENA: Spezzatino di polpa di maiale con dadini di mele; zucca con scagliette di mandorle; 1 fettina di pane integrale tostato

VENERDÌ

COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 yogurt vegetale; 1 cucchiaio di bastoncini di fiocchi di avena; 1 pera

Spuntino ore 10: 1 succo di pompelmo

PRANZO: Insalata mista; pasta con pomodorini e alici

Merenda ore 16: 1 tazza di tè verde; 2 kiwi

CENA: Merluzzo in umido con cipolla, cicoria e pinoli; 1 fetta di pane integrale tostato SABATO

COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 bicchiere di latte vegetale (o latte HD); 3 biscotti secchi; 1 mela

Spuntino ore 10: 1 succo d’uva

PRANZO: Insalata verde con pere, formaggio e noci; pasta con verza, aglio e peperoncino

Merenda ore 16: 1 tazza di tè verde; 1 pompelmo

CENA: Vellutata di porri e patate; straccetti di vitello con funghi; 1 piccola fetta di pane integrale tostato

DOMENICA

COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 fetta di ciambellone fatto in casa

Spuntino ore 10: 2 mandarini

PRANZO: Insalata di finocchi e radicchio; pasta con ragù di verdure

Merenda ore 16: 1 tazza di tè verde; 1 pera

CENA: Insalata mista; hamburger di manzo al piatto con patate allo yogurt