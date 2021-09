Moda e spettacolo

Francesca Cipriani al Gf Vip: reazione choc dopo messaggio del fidanzato VIDEO Francesca Cipriani al Gf Vip: reazione choc dopo messaggio del fidanzato VIDEO

La showgirl Francesca Cirpiani al Gf Vip è "impazzita". Ecco la reazione che ha lasciato sotto choc tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. La showgirl ha ricevuto un messaggio da parte del suo fidanzato e, sentendo la voce del compagno che le ha dedicato un messaggio d'amore, è totalmente impazzita. Urla, lacrime. La Cipriani si è buttata a terra, fingendo quasi di svenire. «Ti amo amore, per tutta l'eternità», ha gridaro a squarcia gola sotto gli occhi basiti degli inquilini. Alcuni ridevano imbarazzati, altri non sapevano come reagire. Va bene lo show, ma la reazione - palesemente recitata - è stata un tantino esagerata.

La showgirl Francesca Cirpiani al Gf Vip è "impazzita". Ecco la reazione che ha lasciato sotto choc tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. La showgirl ha ricevuto un messaggio da parte del suo fidanzato e, sentendo la voce del compagno che le ha dedicato un messaggio d'amore, è totalmente impazzita. Urla, lacrime. La Cipriani si è buttata a terra, fingendo quasi di svenire. «Ti amo amore, per tutta l'eternità», ha gridaro a squarcia gola sotto gli occhi basiti degli inquilini. Alcuni ridevano imbarazzati, altri non sapevano come reagire. Va bene lo show, ma la reazione - palesemente recitata - è stata un tantino esagerata.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa