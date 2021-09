Cronaca

Tentato furto di auto a Vittoria

Vittoria – Tentato furto di auto. Nottetempo, una pattuglia di Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria nel corso dei servizi di pattugliamento notturno, nelle vie del centro, notavano due individui che si aggiravano per le auto in sosta, provando ad aprire le maniglie per verificarne l’apertura, passando di auto in auto. Appena vedevano l’auto di servizio della vigilanza, i due si eclissavano per le vie del centro cittadino. Successivamente, venivano rivisti nei pressi, sempre con la medesima modalità furtiva, controllavano altre auto in sosta. Immediatamente, veniva allertato il Commissariato di P.S. di Vittoria, che inviava tempestivamente una volante, i cui Agenti, localizzavano, identificavano e, con non poca difficoltà, fermavano i due individui. Indagini in corso.

