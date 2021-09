Incidente a Vittoria: due feriti FOTO

Cronaca

Vittoria - Due feriti. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera nel territorio di Vittoria. Secondo le prime informazioni si è trattato di un tamponamento sulla ex Sp 17 nei pressi dell'incrocio per Scoglitti tra due auto, una Fiat 500 e una Fiat Panda. Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Il ripristino del manto stradale in sicurezza è stato curato da sicurezza e ambiente gruppo Cavarra. Per i rilievi dell'incidente è intervenuta la Polizia Municipale. (Foto Assenza)

