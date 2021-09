Cronaca

Carambola di auto in curva a Vittoria FOTO

Vittoria - Carambola di tre auto oggi pomeriggio sulla SS 115 all'altezza di una curva in contrada Passoscarparo a Vittoria. Fortunatamente nello scontro non ci sono stati feriti. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale di Vittoria. I veicoli sono stati rimossi e affidati alla ditta Cavarra leader nel territorio settore carri attrezzi. (Foto Assenza).

