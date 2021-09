Attualità

Ragusa assemblea arbitri. Si è tenuta, nello scorso fine settimana, l’assemblea degli arbitri della della Sezione di Ragusa presieduta dal presidente Andrea Battaglia. All’ordine del giorno esame ed approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2020, presenti numerosi arbitri. Il presidente Battaglia ha poi dato lettura dell’attività tecnica e associativa della sezione durante l’anno di riferimento.È seguita la relazione contabile al bilancio del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Michele Tascacui hanno fatto seguito numerosi interventi che hanno evidenziato positivamente le due relazioni sottoposte all’assemblea. Infine il presidente dell’assemblea Gigi Bellassai ha messo in votazione il punto avente per oggetto lo strumento finanziario che è stato votato all’unanimità dei presenti aventi diritto.A chiusura dell’assemblea il presidente Andrea Battaglia ha espresso la propria soddisfazione e ringraziato “tutti i presenti e gli intervenuti al dibattito che hanno manifestato attaccamento e gioco di squadra invitando tutti ad andare avanti senza indugi augurando una ottima stagione sportiva che potrà ancora una volta mettere in evidenza il ruolo della Sezione di Ragusa che riscuote grazie al lavoro di chi la dirige da oltre un ventennio grande considerazione e apprezzamenti a livello regionale e nazionale”. (da.di.)

