Abbonamenti Ast per studenti a Modica: cosa fare in attesa del tesserino

Attualità

Abbonamenti AST per studenti a Modica, ecco cosa fare in attesa del tesserino. Gli studenti modicani delle scuole superiori che usufruiscono del servizio di trasporto AST potranno salire sugli autobus fino a giorno 8 ottobre 2021, anche senza abbonamento, la cui consegna avverrà entro la suddetta data, utilizzando la domanda presentata per poter usufruire del servizio, come concordato con il responsabile dell’AST.

