I migliori orologi da uomo

Dovete fare un regalo o semplicemente volete andare sul sicuro acquistando un orologio da uomo da indossare in tutte le occasioni? Allora è proprio il caso di dirlo: avete trovato la guida giusta! Oggi infatti vedremo quali sono i cronografi e gli smartwatch migliori del momento, per ogni gusto e per ogni stile. Vale però la pena, prima di tutto, capire in che modo scegliere il modello perfetto perché di orologi da uomo di ottima qualità se ne trovano moltissimi sul mercato, ma ognuno ha le proprie particolarità che fanno la differenza.

Orologi da uomo: guida all’acquisto

Prima di tutto, per trovare l’orologio da uomo davvero perfetto è importante considerare la tipologia: un dettaglio che fa una grandissima differenza tra i vari modelli presenti sul mercato e che sostanzialmente si può associare al marchio. Un orologio Casio ad esempio può rivelarsi perfetto per chi cerca un accessorio di alta qualità, che sia ricercato ma al tempo stesso moderno e funzionale. Un brand come Swatch invece è più indicato per un ragazzo giovane, che desidera un modello non troppo costoso ma al tempo stesso originale ed accattivante. Lo smartwatch è l’ideale per chi non vuole un semplice orologio ma un accessorio in grado di offrire numerose funzionalità, che possa in alcuni frangenti sostituire lo smartphone.

Orologi da uomo: i 5 modelli migliori del momento

Vediamo adesso quali sono i 5 orologi da uomo più consigliati del momento per ogni tipologia, stile e fascia di prezzo.

1 Casio G-Shock Master of G

Questo orologio da uomo multifunzione è un vero e proprio gioiellino, con cassa in resina di colore grigio e lunetta in carbonio. Dotato di un display analogico-digitale e di un cinturino in resina, è ricco di funzioni tra cui il contapassi, il bluetooth, l’antiurto e lo smartphone link. Possiamo dunque considerarlo un modello evoluto, una via di mezzo tra un classico G-Shock (estremamente resistente e perfetto per gli sportivi) ed uno smartwatch vero e proprio.

2 Liujo SWLJ003

Questo smartwatch firmato LiuJo è caratterizzato da uno stile decisamente sobrio, moderno e al tempo stesso elegante: perfetto per essere indossato tutti i giorni in qualsiasi occasione perché non rischia mai di sfigurare. Anche in questo caso, le funzionalità sono diverse e lo si può collegare allo smartphone fino a 10 metri di distanza. Dal punto di vista prettamente estetico, questo orologio è realizzato in metallo e plastica e ha un cinturino in metallo nero che contribuisce a renderlo estremamente versatile.

3 Hamilton Khaki Aviation Day Date

Per chi preferisce uno stile più classico ed elegante, il modello Day Date della collezione Hamilton Khaki Aviation è davvero perfetto. La cassa è in acciaio, il cinturino in pelle di vitello con chiusura a fibbia ad ardiglione ed il vetro è uno zaffiro. Ogni dettaglio è quindi decisamente ricercato e non passa di certo inosservato. Questo è un orologio esclusivo, l'ideale per uomini eleganti che cercano un accessorio che rappresenti anche e soprattutto uno status symbol. Certo, non è uno smartwatch dunque mancano alcune funzioni.