Dieta per una pelle di porcellana: 3 alimenti da portare a tavola

Non tutti sanno che se si prediligono alcuni alimenti si può avere una pelle di porcellana.Mangiare bene è essenziale per la tua salute, ma anche per essere più bella! Per avere una pelle luminosa è fondamentale mangiare in modo sano, bere tanta e fare sport. Ci sono cibi, soprattutto la frutta e la verdura con il loro carico di vitamine, in grado di illuminare la tua carnagione, di rendere la tua pelle più elastica, insomma di preservare la tua bellezza oltre che la tua salute!Dieta per una pelle di porcellana; 3 alimenti da mangiare per una pelle perfettaPrimo alimento: AvocadoL’avocado è uno degli cibi anti età migliori: ti assicura una pelle luminosa e idratata perché contiene acidi grassi insaturi e soprattutto è ricco di vitamina E, che aiuta la tua pelle ad essere più elastica. Quindi sì all’avocado da mangiare 1 o 2 volte alla settimana, ma non di più perché è vero che fa bene alla pelle ma è abbastanza calorico (160 calorie/100 g). L'avocado si può consumare in insalate esotiche oppure lo puoi mangiare in sostituzione della carne due volte alla settimana. Fai scorta di acidi grassi, indispensabili nutrienti per una bella pelle, perché ti proteggono dagli effetti nocivi del sole e dell’inquinamento e migliorano l’elasticità dei tessuti.Secondo alimento: nociMangiare 4 noci al giorno è un’ottima soluzione perché sono ricche di vitamine E, antiossidanti e omega 3 e 6. Attenzione a non abusarne, perché 100g di noci contengono 582 calorie. Terzo alimento: mirtilliMangia i mirtilli e avrai “per sempre” una pelle giovane! Non è una leggenda, perché si sa che il consumo di mirtilli tonifica i vasi sanguigni, migliora la microcircolazione e porta ossigeno ai tessuti favorendo la loro rigenerazione. Per questo il mirtillo è un frutto consigliato a chi ha problemi di circolazione alle gambe.Puoi divertirti a mangiarlo con uno yogurt magro oppure in macedonia. Inoltre ha solo 45 calorie per 100 g.

