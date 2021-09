Covid Sicilia, 422 nuovi positivi: 140 a Catania e 37 a Ragusa

Salute e benessere

Sono 422 (due in meno rospetto a ieri) i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 10.771 tamponi processati in Sicilia.L'incidenza sale al 3,9% ieri era al 3,1%. I dati del bollettino del Ministero della Salute di oggi 26 settembre 2021. L'isola torna in testa nei nuovi contagi giornalieri, al secondo posto l'Emilia Romagna con 340. Gli attuali positivi sono 17.003 con una diminuzione di 264 casi. I guariti sono 683 mentre si registrano altre 3 vittime che portano il totale dei decessi a 6.785.Sul fronte ospedaliero sono adesso 607 i ricoverati, uno in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 73, 4 in meno rispetto a ieri.Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 68 casi, Catania 140, Messina 24, Siracusa 73, Ragusa 37, Trapani 48, Caltanissetta 17, Agrigento 10, Enna 5.

