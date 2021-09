Governo, Salvini: Nostro impegno Ã¨ difesa lavoro e pensioni

Italia

Governo, Salvini: Nostro impegno è difesa lavoro e pensioni

OSTIA (ROMA) - ’’Grazie all’insistenza della Lega Draghi ha confermato che non ci sarà un aumento delle tasse, anzi il governo ha trovato tre miliardi per tagliare le tasse sulle bollette di luce e gas per le famiglie’’. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Ostia (Roma). ’’Il nostro impegno per la prossima settimana - ha aggiunto - sarà la difesa del lavoro e delle pensioni evitando il ritorno della legge Fornero, che dopo un anno e mezzo di Covid sarebbe assolutamente disastroso. Se la Sinistra e Confindustria pensano di tornare alla Fornero, rubando 5 anni di vita a lavoratori e lavoratrici la Lega dirà sempre no. Lavoro come priorità assoluta della Lega nei prossimi mesi’’.

