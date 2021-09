Curiosità

Capodanno in discoteca: Scegli quella giusta! Il Capodanno in discoteca è una delle scelte più apprezzate da chi decide di trascorrere la notte di San Silvestro in compagnia e all’insegna del divertimento. Le grandi città d’Italia, in primis Milano e Roma - se hai intenzione di salutare il 2022 nella capitale, prenota gratuitamente su capodannoroma.org la tua serata - offrono un’ampia scelta di locali alla moda. Come scegliere quello migliore? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

L’importanza della sicurezza

Quando si parla della scelta della discoteca giusta per il Capodanno, un doveroso cenno deve essere dedicato alla sicurezza. Fondamentale a tal proposito è informarsi sulla regolarità delle uscite di emergenza. Basilare è che siano più di una, facilmente raggiungibili e con sbocchi su uno spazio esterno totalmente aperto (non devono, per esempio, essere presenti cancellate tali da impedire all’utenza di riversarsi liberamente sul suolo pubblico). Raggiungibilità

Un altro criterio molto importante da tenere presente nel momento in cui si punta a scegliere la discoteca adatta alla serata di Capodanno riguarda la raggiungibilità del locale. Idealmente, è il caso di puntare verso indirizzi non troppo lontani dall’abitazione della maggior parte dei membri del gruppo e situati in aree con strade non troppo dissestate.

Nel primo caso, il consiglio è legato al fatto che, anche senza eccedere con il consumo di alcol, alla fine dei festeggiamenti di San Silvestro si torna stanchi. Purtroppo, i colpi di sonno sono sempre in agguato.

Per quel che concerne il secondo punto, parliamo di una dritta che permette di prevenire potenziali danni all’auto. Percorrere una strada rurale, magari al buio, vuol dire avere più probabilità di avere a che fare con problematiche alle sospensioni, giusto per citare uno dei tanti esempi possibili. La sera di Capodanno, trovare un meccanico è una vera e propria impresa! Se poi ci si trova in una zona isolata, la cosa risulta ancora più difficile. Attenzione al dress code

Nel momento in cui si passano in rassegna i vari indirizzi dei locali con l’idea di trascorrere il Capodanno in discoteca, è fondamentale informarsi preventivamente sull’eventuale dress code della serata. Così facendo, si evita di doversi organizzare all’ultimo e, magari, di arrivare con un outfit che non si considera all’altezza della festa.

Discoteca... e non solo

La notte di San Silvestro è speciale e merita di essere festeggiata nel migliore dei modi. Alla luce di ciò, quando si decide di passarla in discoteca è il caso di prendere informazioni sui luoghi interessanti nei dintorni del locale.

Dire addio all’anno vecchio e salutare quello nuovo con tutto il suo bagaglio di promesse in una discoteca nel centro storico di Roma o in un locale a pochi passi dal Duomo di Milano vuol dire aprirsi a un’esperienza magica. Uscire dal locale e trovarsi davanti ad alcuni dei monumenti simbolo della bellezza italiana nel mondo non può che toccare il cuore. Focus sullo stile

Tornando un attimo alle caratteristiche del locale vero e proprio, facciamo presente l’importanza di documentarsi in anticipo sullo stile interno. Alcune discoteche, per esempio, sono ricavate dagli spazi di chiese sconsacrate. C’è chi trova questo dettaglio affascinante ed evocativo e chi, invece, lo considera sgradevole. Alla luce di ciò, prima di optare per un locale piuttosto che per un altro è bene documentarsi in merito e non focalizzarsi solo su prezzi dei tavoli e dj. In questo modo, si eviterà di sentirsi a disagio durante la serata.

Le recensioni

Oggi come oggi, anche quando si sceglie la discoteca dove trascorrere il Capodanno è nodale dare un’occhiata a come il locale si presenta online. Fondamentale, nello specifico, è focalizzarsi sulle recensioni, sul tono delle risposte a eventuali critiche negative, e sulla possibilità di ricondurre ogni singolo contenuto a un profilo identificabile. Tante recensioni positive o negative scritti da profili privi di foto o con un nome che, digitato su Google, non porta a nulla - un profilo LinkedIN o altri spazi social - devono far riflettere sull’effettiva qualità del locale.