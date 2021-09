Salute e benessere

Vaccino Covid donne in gravidanza: le ultime news dal Ministero della Salute

Le donne in gravidanza o in allattamento ed il vaccino Covid nelle ultime news dal Ministero della Salute.Sì al vaccino anti-Covid alle donne gravidanza, ma solo dal secondo trimestre, e anche durante l’allattamento. Sono le ultime indicazioni dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute per chiarire le perplessità di chi è "in stato interessante" e non sa come comportarsi con la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. "Si raccomanda la vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19, con vaccini a mRna, alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre. Relativamente al primo trimestre, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento. La vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 è altresì raccomandata per le donne che allattano, senza necessità di sospendere l’allattamento", si legge in una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza.Queste raccomandazioni su vaccini anti-Covid, si legge, vengono date "in considerazione dell’attuale scenario epidemiologico e delle crescenti evidenze sull’efficacia e sicurezza della vaccinazione in gravidanza sia nei confronti del feto che della madre, in linea con l’aggiornamento del documento “Indicazioni ad interim su vaccinazione contro il Covid-19 in gravidanza e allattamento”, a cura di Iss-Itoss", Istituto superiore di Sanità – Italian Obstetric Surveillance System, diffuso come allegato alla circolare. L’aggiornamento delle indicazioni è stato realizzato, spiega l’Iss, tenendo conto anche "delle nuove evidenze relative alla maggiore morbosità associata alla variante Delta, della crescente circolazione della stessa variante e del notevole abbassamento dell’età mediana all’infezione in Italia". L’Iss sottolinea che, per la vaccinazione anti Covid, "le donne a maggior rischio di contrarre l’infezione da Sars-Cov-2 (per esempio professioniste sanitarie, caregiver) o a maggior rischio di sviluppare una malattia grave da Covid-19 (donne con fattori di rischio come età sopra i 30 anni indice di massa corporea maggiore di 30, comorbidità, cittadinanza di Paesi ad alta pressione migratoria) rimangono il target prioritario per la vaccinazione in gravidanza".Il personale sanitario – continua l’Iss – "è tenuto a illustrare nella maniera più chiara possibile il rapporto tra rischi e benefici, così da permettere a ogni donna di prendere la decisione più appropriata per il proprio caso. I sanitari devono raccomandare la vaccinazione dei conviventi per limitare ulteriormente il rischio di contagio delle donne in gravidanza e durante l’allattamento. Si sottolinea che, se una donna vaccinata scopre di essere in gravidanza dopo aver già ricevuto il vaccino, non c’è evidenza in favore dell’interruzione della gravidanza. Inoltre, se una donna scopre di essere in gravidanza tra la prima e la seconda dose del vaccino può considerare di ritardare la seconda dose fino al secondo trimestre". Per quanto riguarda le donne che allattano, 2come già previsto dalle precedenti indicazioni ad interim dell’Iss, possono vaccinarsi, senza alcuna necessità di interrompere l’allattamento.La donna che allatta – conclude l’iss – deve essere informata che la vaccinazione non espone il lattante a rischi e gli permette di assumere, tramite il latte, anticorpi contro Sars-Cov-2. Il neonato allattato da madre vaccinata segue il suo calendario vaccinale senza alcuna modifica".

