La fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni: menÃ¹ facile

Salute e benessere

La fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni: menù facile La fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni: menù facile

La fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni è facile da seguire. Si basa sul consumo di alcuni alimenti semplici che vanno abbinati come nel menù che segue. La fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni non deve essere seguita oltre i giorni stabiliti. Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno nella fantastica dieta per dimagrireFantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni: menùLUNEDI: Colazione: un bicchiere di succo di frutta non zuccherato con 2 fette biscottate integrali;Pranzo: 150 g di prosciutto crudo, 30 g di pane integrale, insalata mista.Cena: una fettina di carne ai ferri con insalata, senza esagerare con l’olio.MARTEDI: Colazione: un bicchiere di succo di frutta, una tazza di caffè d’orzo (senza zucchero);Pranzo: un’insalata mista con uova sode e tonno;Cena: 80 gr di spaghetti al pomodoro con parmigiano.MERCOLEDI:Colazione: un vasetto di yogurt magro con cereali (meglio se integrali) e caffè (non zuccherato); Pranzo: un piatto di bresaola condita con rucola e grana accompagnato con un panino;Cena: pesce cucinato al forno o, se preferite, grigliato e verdura mista poco condita.GIOVEDI: Colazione: un succo di frutta fresca e 3 fette integrali con marmellata;Pranzo: verdura mista poco condita e un gelato di frutta;Cena: un uovo sodo e 2 bruschette con olio e pomodoro se preferite.VENERDI: Colazione: un caffè accompagnato con 2 fette biscottate integrali;Pranzo: un trancio di pizza e per finire un frutto;Cena: una fettina di carne bianca (pollo, tacchino, coniglio) e un contorno di insalata poco condita.La fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni consente di dimagrire solo se si seguono alcune regole, vediamo quali: evitate lo zucchero, preferite il miele o la stevia.evitate il sale, al suo posto potete usare spezie o succo di limone.A metà mattina e a metà pomeriggio potete mangiare due frutti a scelta.Cercate di fare un po’ di movimento, bastano 20 minuti di camminata veloce al giorno per migliorare la salute del cuore oltre che ad apportare benefici al nostro fisico e aiutarci a bruciare calorie. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni non è adatta a tutti. In praticolare la fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.

La fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni è facile da seguire. Si basa sul consumo di alcuni alimenti semplici che vanno abbinati come nel menù che segue. La fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni non deve essere seguita oltre i giorni stabiliti. Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno nella fantastica dieta per dimagrire

Fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni: menù

LUNEDI: Colazione: un bicchiere di succo di frutta non zuccherato con 2 fette biscottate integrali;

Pranzo: 150 g di prosciutto crudo, 30 g di pane integrale, insalata mista.

Cena: una fettina di carne ai ferri con insalata, senza esagerare con l’olio.

MARTEDI: Colazione: un bicchiere di succo di frutta, una tazza di caffè d’orzo (senza zucchero);

Pranzo: un’insalata mista con uova sode e tonno;

Cena: 80 gr di spaghetti al pomodoro con parmigiano. MERCOLEDI:Colazione: un vasetto di yogurt magro con cereali (meglio se integrali) e caffè (non zuccherato); Pranzo: un piatto di bresaola condita con rucola e grana accompagnato con un panino;

Cena: pesce cucinato al forno o, se preferite, grigliato e verdura mista poco condita.

GIOVEDI: Colazione: un succo di frutta fresca e 3 fette integrali con marmellata;

Pranzo: verdura mista poco condita e un gelato di frutta;

Cena: un uovo sodo e 2 bruschette con olio e pomodoro se preferite.

VENERDI: Colazione: un caffè accompagnato con 2 fette biscottate integrali;

Pranzo: un trancio di pizza e per finire un frutto;

Cena: una fettina di carne bianca (pollo, tacchino, coniglio) e un contorno di insalata poco condita. La fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni consente di dimagrire solo se si seguono alcune regole, vediamo quali:

evitate lo zucchero, preferite il miele o la stevia.

evitate il sale, al suo posto potete usare spezie o succo di limone.

A metà mattina e a metà pomeriggio potete mangiare due frutti a scelta.

Cercate di fare un po’ di movimento, bastano 20 minuti di camminata veloce al giorno per migliorare la salute del cuore oltre che ad apportare benefici al nostro fisico e aiutarci a bruciare calorie. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. La fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni non è adatta a tutti. In praticolare la fantastica dieta per perdere 5 kg in 5 giorni è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.