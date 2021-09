Come perdere 1 kg in 2 giorni con la dieta facile: menÃ¹

Salute e benessere

Come perdere 1 kg in 2 giorni con la dieta facile: menù Come perdere 1 kg in 2 giorni con la dieta facile: menù

Perdere 1 kg in 2 giorni è facile con la dieta Paradiso. E' una dieta particolare che aiuta a dimagrire sibito. La dieta Paradiso è perfetta per chi ha bisogno di perdere molto rapidamente un chilo, magari in vista di un appuntamento importante. Dieta paradiso: cos’è e come funziona?Come funziona la dieta paradiso.A Villa Paradiso vengono proposte tre diete:disintossicante (fase 2)dimagrante (fase 1)ed energetica (fase 3).Dieta paradiso:Fase 1In pratica si tratta di una dieta mediterranea ipocalorica.Dieta Paradiso: Fase 2Senza grassi animali e con un apporto minimo di grassi vegetali. Non vi è un divieto assoluto per il vino (tranne per la dieta dimagrante), il caffè e il té. La dieta viene integrata con diversi tipi di cure: fitoterapia, omeopatia, fisiotera­pia, idroterapia, aromaterapia, trattamenti estetici.La dieta paradiso dimagrante è piuttosto rigorosa; quella disintossicante serve anche come mantenimento dopo il dimagrimento, o per chi desidera perdere solo pochi chili.Dieta Paradiso: Fase 3La dieta energetica è stata studiata per chi non ha problemi di peso e per tutti coloro che hanno raggiunto il loro obiettivo attraverso le fasi 1 e 2. Valgono gli stessi criteri delle altre due diete, ma aumentano la quantità e la frequenza dei pasti, compresi gli spuntini (frutta, marmellate, biscotti, budini). Restano assolutamente banditi i grassi saturi, le fritture e alcuni altri "peccati". Le calorie si contano in ogni fase della dieta. La fase dimagrante della dieta paradiso (fase 1) è impostata secondo i principi della dieta Atkins, con alcuni adattamenti per ridurne gli inconvenienti. In particolare, è stata fortemente diminuita l'introduzione di grassi ed è stata inserita una piccola dose di carboidrati la mattina.Nelle altre fasi, l'assunzione di carboidrati è leggermente più libera.Come perdere 1 kg in 2 giorni: esempio di menù dieta paradisoUN MENÙ TIPOEcco un esempio di menù della fase 1 (dimagrimento) adatto per l'inverno.Prima colazione: un pugnetto di crusca, un frutto di stagione o 125 g di yogurt magro: totale 100 calorie.Pranzo: insalata di sedano e riccia in salsa al basilico; consommé tiepido. Enrico IV; spiedino di pesce; verdure cotte: totale calorie 250. Cena: composizione insalata esotica; nodino di vitello grigliato al timo; verdure crude: totale calorie 390.Un menù disintossicante estivo potrebbe invece essere questo.Prima colazione: 150 g di latte magro e caffè o té; due fette biscottate; un frutto di stagione: totale calorie 150. Pranzo: composizione di gamberetti alle erbette di campo; zuppa di verdura tiepida; tartare di manzo al tartufo; insalata mista; faitta fresca: totale calorie 480. Cena: carpaccio di trota affumicata; trenette alla polpa di granchio; Gratina al cartoccio; insalata di pomodori; dolce alle pere: totale calorie 990.Nei due pasti principali sono consentiti: 40 g di pane o 2 bustine di cracker o 10 grissini o 8 fette biscottate. La dieta Paradiso raccomanda un uso molto limitato del sale, una cottura moderata nei tempi e nell'intensità e un'assunzione minima di acqua durante i pasti. La fase dimagrante è estremamente ipocalorica. Se questo tipo di regime alimentare viene seguito per più di qualche giorno, si rischia di far rallentare il metabolismo e di innescare così la temuta 'altalena' di chili. Il risultato è, in definitiva, un peso corporeo sempre crescente. Il nostro consiglio è di seguire questa dieta sotto il con­trollo di un medico. Dieta Paradiso: dove si può fare? A Villa Paradiso per un periodo di 8-10 giorni, poi a casa. (Visita il sito di Villa paradiso)

Perdere 1 kg in 2 giorni è facile con la dieta Paradiso. E' una dieta particolare che aiuta a dimagrire sibito. La dieta Paradiso è perfetta per chi ha bisogno di perdere molto rapidamente un chilo, magari in vista di un appuntamento importante. Dieta paradiso: cos’è e come funziona?

Come funziona la dieta paradiso.

A Villa Paradiso vengono proposte tre diete:

disintossicante (fase 2)dimagrante (fase 1)

ed energetica (fase 3).

Dieta paradiso:Fase 1

In pratica si tratta di una dieta mediterranea ipocalorica.

Dieta Paradiso: Fase 2

Senza grassi animali e con un apporto minimo di grassi vegetali. Non vi è un divieto assoluto per il vino (tranne per la dieta dimagrante), il caffè e il té. La dieta viene integrata con diversi tipi di cure: fitoterapia, omeopatia, fisiotera­pia, idroterapia, aromaterapia, trattamenti estetici. La dieta paradiso dimagrante è piuttosto rigorosa; quella disintossicante serve anche come mantenimento dopo il dimagrimento, o per chi desidera perdere solo pochi chili.

Dieta Paradiso: Fase 3

La dieta energetica è stata studiata per chi non ha problemi di peso e per tutti coloro che hanno raggiunto il loro obiettivo attraverso le fasi 1 e 2. Valgono gli stessi criteri delle altre due diete, ma aumentano la quantità e la frequenza dei pasti, compresi gli spuntini (frutta, marmellate, biscotti, budini). Restano assolutamente banditi i grassi saturi, le fritture e alcuni altri "peccati". Le calorie si contano in ogni fase della dieta. La fase dimagrante della dieta paradiso (fase 1) è impostata secondo i principi della dieta Atkins, con alcuni adattamenti per ridurne gli inconvenienti. In particolare, è stata fortemente diminuita l'introduzione di grassi ed è stata inserita una piccola dose di carboidrati la mattina.Nelle altre fasi, l'assunzione di carboidrati è leggermente più libera. Come perdere 1 kg in 2 giorni: esempio di menù dieta paradiso

UN MENÙ TIPO

Ecco un esempio di menù della fase 1 (dimagrimento) adatto per l'inverno.

Prima colazione: un pugnetto di crusca, un frutto di stagione o 125 g di yogurt magro: totale 100 calorie.

Pranzo: insalata di sedano e riccia in salsa al basilico; consommé tiepido. Enrico IV; spiedino di pesce; verdure cotte: totale calorie 250. Cena: composizione insalata esotica; nodino di vitello grigliato al timo; verdure crude: totale calorie 390.

Un menù disintossicante estivo potrebbe invece essere questo.

Prima colazione: 150 g di latte magro e caffè o té; due fette biscottate; un frutto di stagione: totale calorie 150. Pranzo: composizione di gamberetti alle erbette di campo; zuppa di verdura tiepida; tartare di manzo al tartufo; insalata mista; faitta fresca: totale calorie 480. Cena: carpaccio di trota affumicata; trenette alla polpa di granchio; Gratina al cartoccio; insalata di pomodori; dolce alle pere: totale calorie 990. Nei due pasti principali sono consentiti: 40 g di pane o 2 bustine di cracker o 10 grissini o 8 fette biscottate. La dieta Paradiso raccomanda un uso molto limitato del sale, una cottura moderata nei tempi e nell'intensità e un'assunzione minima di acqua durante i pasti. La fase dimagrante è estremamente ipocalorica. Se questo tipo di regime alimentare viene seguito per più di qualche giorno, si rischia di far rallentare il metabolismo e di innescare così la temuta 'altalena' di chili. Il risultato è, in definitiva, un peso corporeo sempre crescente. Il nostro consiglio è di seguire questa dieta sotto il con­trollo di un medico. Dieta Paradiso: dove si può fare? A Villa Paradiso per un periodo di 8-10 giorni, poi a casa. (Visita il sito di Villa paradiso)