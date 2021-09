Grave incidente Catania, scontro tra due auto: un ferito grave

Cronaca

Ancora un incidente stradale in Sicilia con feriti. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto oggi verso mezzogiorno, a Catania lungo la Provinciale 53, strada che condure a San Francesco La Rena. Lo scontro è avvenuto tra due auto. Nell’impatto una delle due si è ribaltata finendo con le quattro ruote in aria. Nell'incidente sono rimaste ferite diverse persone ed una in modo grave tanto che sul posto è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato in strada a ridosso del luogo dell’incidente. Sul posto anche tre ambulanze per soccorrere altri feriti. Sconosciuta al momento la prognosi dei coinvolti. Per i rilievi dell'ijìncidente e la gestione della viabilità sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale.

