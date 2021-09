Sport

Napoli a punteggio pieno, al Ferraris 4-0 alla Samp Napoli a punteggio pieno, al Ferraris 4-0 alla Samp

GENOVA - Il Napoli espugna per la seconda volta in stagione Marassi. Dopo aver battuto il Genoa lo scorso 29 agosto, la squadra di Luciano Spalletti ha sconfitto per 4-0 la Sampdoria mantenendo saldamente la testa della classifica a punteggio pieno. La squadra campana si è confermata per l’ennesima volta bestia nera della Samp battendola per la sesta gara di fila in Serie A. I padroni di casa allenati da Roberto D’Aversa hanno invece interrotto la loro striscia positiva di tre partite (1 vittoria e 2 pareggi). Ancora Osimhen ad aprire le danze nella sfida del Luigi Ferraris. Dopo aver siglato il gol di apertura nella vittoria di Udine di lunedì scorso, l’attaccante nigeriano l’ha sbloccata anche contro i blucerchiati: al 10′, l’azione era stata innescata proprio dall’attaccante africano che aveva servito Insigne sulla trequarti, pallone di ritorno in area per il compagno e tiro di destro al volo che Audero è riuscito a respingere quando però aveva già oltrepassato la linea di porta.Terza gara di fila in gol per l’ex di Sporting Charleroi e Lille che aveva aperto questo trittico a Leicester in Europa League. Al 39′ raddoppio del Napoli con Fabian Ruiz: cross rasoterra dalla destra di Lozano, pallone al centro per Insigne che spalle alla porta controlla e fa la sponda per il numero otto azzurro, bravo a battere di piatto sinistro Audero infilando il pallone nell’angolino basso alla destra del portiere. Tutto facile al 5′ della ripresa per la terza rete del Napoli, ancora con Osimhen: apertura di Zielinski per Lozano che da destra mette dentro un pallone per l’accorrente nigeriano che, libero da marcature, batte un rigore in movimento e trafigge ancora Audero. Poker al 14′ della ripresa con l’ennesimo pallone messo in mezzo dal messicano Lozano, stavolta per l’accorrente Zielinski che, con uno splendido fendente mancino di controbalzo, infila ancora una volta la porta blucerchiata.Per la Samp, infine, rete di Candreva al 28′ annullata però per fuorigioco. Napoli in testa a punteggio pieno: 5 partite, 5 vittorie, 15 punti.

GENOVA - Il Napoli espugna per la seconda volta in stagione Marassi. Dopo aver battuto il Genoa lo scorso 29 agosto, la squadra di Luciano Spalletti ha sconfitto per 4-0 la Sampdoria mantenendo saldamente la testa della classifica a punteggio pieno. La squadra campana si è confermata per l’ennesima volta bestia nera della Samp battendola per la sesta gara di fila in Serie A. I padroni di casa allenati da Roberto D’Aversa hanno invece interrotto la loro striscia positiva di tre partite (1 vittoria e 2 pareggi). Ancora Osimhen ad aprire le danze nella sfida del Luigi Ferraris. Dopo aver siglato il gol di apertura nella vittoria di Udine di lunedì scorso, l’attaccante nigeriano l’ha sbloccata anche contro i blucerchiati: al 10′, l’azione era stata innescata proprio dall’attaccante africano che aveva servito Insigne sulla trequarti, pallone di ritorno in area per il compagno e tiro di destro al volo che Audero è riuscito a respingere quando però aveva già oltrepassato la linea di porta. Terza gara di fila in gol per l’ex di Sporting Charleroi e Lille che aveva aperto questo trittico a Leicester in Europa League. Al 39′ raddoppio del Napoli con Fabian Ruiz: cross rasoterra dalla destra di Lozano, pallone al centro per Insigne che spalle alla porta controlla e fa la sponda per il numero otto azzurro, bravo a battere di piatto sinistro Audero infilando il pallone nell’angolino basso alla destra del portiere. Tutto facile al 5′ della ripresa per la terza rete del Napoli, ancora con Osimhen: apertura di Zielinski per Lozano che da destra mette dentro un pallone per l’accorrente nigeriano che, libero da marcature, batte un rigore in movimento e trafigge ancora Audero. Poker al 14′ della ripresa con l’ennesimo pallone messo in mezzo dal messicano Lozano, stavolta per l’accorrente Zielinski che, con uno splendido fendente mancino di controbalzo, infila ancora una volta la porta blucerchiata. Per la Samp, infine, rete di Candreva al 28′ annullata però per fuorigioco. Napoli in testa a punteggio pieno: 5 partite, 5 vittorie, 15 punti.