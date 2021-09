Politica

Ragusa, Nello Dipasquale illustra problemi agricoltura ad assessore regionale

Ragusa - In occasione di una visita in provincia di Ragusa delll’assessore regionale all’agricoltura, Toni Scilla, e di un incontro presso l’Ispettorato agrario, il deputato regionale Pd Nello Dipasquale è intervenuto per esporre criticità e sollecitare interventi per il mondo agricolo,ibleo in questo ultimo anno in carica dell’attuale Governo Musumeci. Dipasquale, in questa occasione specifica ma come “fatto già numerose volte nel corso delle sedute all’Assemblea Regionale Siciliana”, ha voluto “puntare l’attenzione sulla riforma del Corpo Forestale e delle sue attività, riforma attesa in aula e della quale non abbiamo più alcuna notizia; il riordino dei Consorzi di Bonifica che hanno bisogno di una nuova legge in grado di dare loro nuovo slancio visto che i Consorzi vedono da una parte molti lavoratori che spesso non ricevono gli stipendi e, dall’altra, gli agricoltori che si trovano a dover pagare esorbitanti cartelle per i canoni irrigui”.Poi l’ex sindaco di Ragusa prosegue “ho chiesto che in questo anno di Governo che rimane possano essere erogate le somme per i ristori alle aziende danneggiate dal ciclone Athos (marzo 2012) e dagli eventi alluvionali di Ispica (ottobre 2019), risorse messe in finanziaria grazie all’attività parlamentare del Partito Democratico; allo stesso modo il Governo regionale dovrà impegnarsi per i ristori alle aziende danneggiate dagli incendi. Mi aspetto, inoltre, che in questo rimante scorcio di legislatura ci sia maggiore attenzione nei confronti degli uffici periferici dell’Assessorato all’Agricoltura: strutture che abbiamo visto sempre più svuotate negli ultimi anni con gli immaginabili disagi per chi ha bisogno di presentare e seguire delle pratiche. Strutture che, invece, avrebbero bisogno d’essere potenziate”.Il parlamentare ragusa ha poi concluso “mi auguro davvero che in questo anno, anche in piena campagna elettorale, possano vedersi dei risultati". (da.di.).

