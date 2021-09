Covid Italia, 3.797 nuovi casi e 52 decessi in 24 ore

Italia

ROMA - Calano i casi Covid in Italia. Secondo il bollettino fornito dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono 3.797, in flessione rispetto ai 4.061 registrate nelle 24 ore precedenti, nonostante un numero inferiore di tamponi effettuati, 277.508. Il tasso di positività cresce lievemente all’1,36%. Calano pure i decessi, 52 (-9). Il numero dei guariti oggi registra il numero di 5.265, mentre per quanto riguarda gli attualmente positivi si osserva ancora un calo, stavolta di 1.527 segnando il numero totale di 103.556.Migliora la situazione negli ospedali. Nei reparti ordinari si evidenzia anche oggi una riduzione con 3.553 pazienti (-97); la discesa riguarda le terapie intensive, 479 (-16) ma con 35 nuovi ingressi. Scendono sotto quota 100 mila le persone in isolamento domiciliare: per la precisione sono 99.514. Sul fronte delle regioni, la prima regione per numero di nuovi casi è la Lombardia (488), seguita da Sicilia (464) e da Veneto (428).